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ANKARA'DA KAR ALARMI; SAAT VERİLDİ !

Ankara'da kar alarmı; saat verildi !

Meteoroloji Ankara için öğleden sonra kar yağışı uyarısı yaptı.

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Ankara'da bugün hava durumu öğlen saatlerine kadar sıfırın altında bulutlu geçecek. Saat 15:00 başlayacak olan hafif kar yağışının ise en az bir saat sürmesi bekleniyor.  
 
MOGAN GÖLÜ DONDU
 
Ankara'nın Gölbaşı İlçesideki Mogan Gölü'nün donması sonucu yaşam ve beslenme alanları azalan aç kuşlara yardım eli uzandu. Kıyı kesimde yaşam alanları böyle oluşturuldu: 
 

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