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ANKARA'DA KAR SÜRPRİZİ

Ankara'da kar sürprizi

Ankara'da sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

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Geçtiğimiz hafta mevsim normallerin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile bahar mevsimini yaşarken, yeni hafta ile kışa geri döndük. Sıcaklıklar 6-10 derece kadar düşerken, Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde hafta sonuna kadar yağışlı ve soğuk hava etkili olacak. Batı bölgelerde sıcaklıklar ise 6 derece düşerken, doğu bölgelerde 20 santim üzeri kar yağışı beklenirken sıcaklıkların 10 dereceye kadar düşeceği belirtildi.

Anadolu'nun kuzeyi ve İç Ege'de karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Osmaniye, Tunceli, Diyarbakır, Mardin ile Hatay ve Adana kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Bingöl ve Muş çevrelerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Sabah saatlerinde Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. 

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Başkent Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, kar yağışı iki gün daha etkili olacak.

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