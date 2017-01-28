ANKARA'DA KATLİAM GİBİ KAZA: 3 ÖLÜ

Ankara'da katliam gibi kaza: 3 ölü

Ankara’da kamyonet ile 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Kaza, Çubuk ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çubuk-Şabanözü Karayolu üzerinde seyreden Necmettin Bostan idaresindeki 06 AE 9828 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Volkan Ambarcı’nın yönetimindeki 06 YJM 28 plakalı otomobile ardından da Bayram Baş’ın idaresindeki 06 ADB 991 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 14 yaşındaki Yağmur Çatar, 55 yaşındaki Hüseyin ve 51 yaşındaki Sıddık Ambarcı olay yerinde hayatını kaybederken, Bayram Baş, Recep Aldemir ve Volkan Ambarcı ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruştur başlattı.  

İHA
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