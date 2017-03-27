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ANKARA'DA KORKUNÇ KAZA ! ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR

Ankara'da korkunç kaza ! Çok sayıda ölü var

Ankara'da beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

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Ankara'nın Akyurt ilçesinde beton mikseriyle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Çankırı-Ankara karayolunda Ali Tosun yönetimindeki 06 KA 395 plakalı otomobil, gece Akyurt ilçe merkezi girişindeki kavşakta Hüseyin Dal'ın kullandığı 06 AGU 27 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobili sürükleyen beton mikseri, refüjdeki ağacı ve elektrik direğini yıkarak devrildi.

112 Acil Servis ekipleri ve çevredekilerin desteğiyle sıkıştıkları otomobilden çıkarılan sürücü, Burak Tosun, Yaşar Ünal, Erdinç Kaya ve Halil Kurum, kaldırıldıkları Akyurt Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan beton mikserinin şoförü tedavi altına alındı.

AA
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