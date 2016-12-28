ANKARA'DA OKULLARA KAR TATİLİ... İŞTE EĞİTİME ARA VERİLEN TÜM İLLER

Isparta’da etkili olan kar yağışı nedeniyle, kent merkezi ve bağlı köylerle, Yalvaç ve Sütçüler ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

ANKARA

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitim yapılan ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle, taşradaki mahallelerden ilçe merkezindeki ilk ve orta dereceli okullara taşımalı sistemle gelen öğrencilerin eğitimlerine yarın ara verileceğini belirtti.

Benlice, ilçe merkezi başta olmak üzere Çayırhan ve Sarıyar mahallelerinde eğitim öğretimin normal şartlarda devam edeceğini kaydetti.

ISPARTA

Isparta’da etkili olan kar yağışı nedeniyle, kent merkezi ve bağlı köylerle, Yalvaç ve Sütçüler ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da valilik yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde okullara yarın eğitime ara verdi.

Afyonkarahisar- Antalya ve Afyonkarahisar- Ankara karayollarında ise kar ve tipi nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi, ulaşımda aksamalar yaşandı.

KARAMAN

Karaman'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 2 Ocak 2017 Pazartesi gününe kadar ara verildiği bildirildi.

Konuyla ilgili olarak Karaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun yağış nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il genelindeki tüm okulların iki gün daha tatil edildiği belirtildi.

MANİSA

Manisa'nın Selendi ve Kula ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı öğrenciler için okullar bir gün tatil edildi.

Selendi ilçesinde bugün etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı gelen öğrenciler için bir gün okullar tatil edildi. Kaymakamlık kararıyla tatil edilen okullarda eğitim gören 1275 taşımalı öğrenci ile birleştirilmiş sınıflı ilkokullardaki öğrenciler için 29 Aralık Perşembe günü okullar 1 günlük tatil edildi. Kar yağışının devam etmesi durumunda ilçe merkezindeki okulların da tatil edilebileceği bildirildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler için okullar bir gün tatil edildi.

UŞAK

Uşak’ta Çarşamba gündüz başlayan ve etkili yağan kar nedeni ile okullarda eğitim ve öğretimlere bir gün ara verildi.

Uşak Valiliği tarafından alınan karara göre; “Etkili olan kar yağışı dolayısıyla Uşak İl Merkezi ve İlçelerimizde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı örgün ve yaygın eğitim veren okullarda 29.12.2016 Perşembe günü 1 (bir) gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel 29.12.2016 Perşembe günü 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır.” Denildi.

ESKİŞEHİR

Eskişehir kent merkezi ve ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 29 Aralık Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullarda, eğitime ara verildiği belirtildi.

Öte yandan Eskişehir'in; Bursa, Kütahya ve Ankara ile ulaşımını sağlayan karayollarında, trafikte sıkıntı yaşanmaması için ekipler çalışmalarına devam ediyor.

KÜTAHYA

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Tavşanlı Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "29 Aralık 2016 Perşembe günü Tavşanlı ilçemizde ilk ve orta öğretim okullarımız yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edilmiştir” denildi.