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ANKARA'DA OTOPARKA SİLAHLI BASKIN: YARALILAR VAR

Ankara'da otoparka silahlı baskın: Yaralılar var

Ankara'da bir otoparkta silahla ateş açılması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

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Ankara'da bir otoparkta silahla ateş edilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hoşdere Caddesi Atakule Kavşağı'nda bir otopark işletmesine otomobille gelen kişiler içeride bulunanlara ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Olayda yaralanan ve kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin ensesine kurşun isabet etmesi nedeniyle hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Saldırının ardından olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çok sayıda mermi kovanı buldu.

Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntüleri ve Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kayıtlarını inceleyen ekipler, siyah renkli bir otomobille kaçtığı belirlenen saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

AA
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