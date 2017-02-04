Ankara'da sıcak saatler! Gözaltılar var

Başkent’te OHAL uygulaması, işten çıkarmalar ve açığa alınmalara karşı Sakarya Caddesi’nde eylem yapmak isteyen KESK üyesi bir gruba, polis ekipleri tarafından Ankara Valiliği’nin yasaklama kararı hatırlatıldı. Ekiplerin uyarılarını dikkate almayarak slogan atmaya devam eden gruba çevik kuvvet ekipleri müdahalede bulundu. Grubu olay yerinden uzaklaştıran polis ekipleri, direnen 3 kişiyi gözaltına aldı.
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