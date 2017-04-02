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ANKARA'DA SİLAHLI SALDIRI !

Ankara'da silahlı saldırı !

Ankara'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

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Başkent'te evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Altındağ ilçesi Güneşevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, husumetli olduğu Yaşar A.'nın 11. Sokak'taki evinin önünde beklemeye başladı. Yaşar A.'nın evden çıktığını fark eden şahıs, yanında getirdiği silah ile ateş etmeye başladı. Yaşar A.'yı yaralayan saldırgan, aracı ile olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

İHA
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