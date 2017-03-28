Ankara'daki dev projede ortaklar anlaşamadı

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, ATO grubu “Mevcut projeden vazgeçilsin, bizim projeyle Ankara 200 milyon liraya uluslararası fuar ve kongre merkezine kavuşur. 400 milyon harcamaya gerek yok” diyor.

Ankara Uluslararası Kongre Merkezi ve Fuar alanının temeli 2015 yılında atılmasına karşın, ihalesi 2016’da yapılmıştı. İhaleyi 230 milyon liralık teklifiyle YDA-ATAK ortaklığı kazanmışsa da sonuç resmi olarak ilan edilmemişti. Fuar şirketi ortakları arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle yapım sözleşmesi imzalanamamış; firma da yapıma başlayamamıştı.

Ankara Ticaret Odasında yaşanan yönetim değişikliği sonrasında fuar alanının yapımı konusunda ortaklar ikiye bölündü. Fuar şirketinde yüzde 24 hisseyle iki büyük ortaktan biri olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, yüzde 5 hisse sahibi Akyurt Belediyesi ile yüzde 2 hisse sahibi Ankara Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (ANKESOB), mevcut projenin devam etmesini istiyor.

200’E YAPILIR; 400 MİLYON HARCAMAYA GEREK YOK

Yüzde 20’şer hisseye sahip Ankara Ticaret Odası ve Ankara Sanayi Odası, yüzde 24 hisse sahibi Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB), yüzde 5 hisse sahibi Ankara Ticaret Borsası ise mevcut projenin maliyetini yüksek bularak kendilerinin önerdiği yeni bir projenin yapılmasını istiyor. ATO’nun başını çektiği bu grup şu görüşü savunuyor: “Başkan Gökçek’in projesi 230 milyona bitmiyor. Yapımı üstlenen firma 15 Temmuz sonrası ortaya çıkan kur artışını gerekçe göstererek projeyi 230 milyona yapamayacağını, 400 milyona bitirebileceğini söyledi.

Biz ise yeni bir projeyle Ankara’ya 200 milyon liraya uluslararası fuar ve kongre merkezi kazandırabiliriz. Başkan Gökçek’in projesinde salon sayısı 5. Oysa ilk etapta 2-3 salon yeter. Çünkü uluslararsı bir kongre düzenlemek için bugün harekete geçseniz 5 yıl sonra yapabilirsiniz. Çünkü bağlantılar 5 yıl önceden yapılıyor. Dolayısıyla yeni ihtiyaç hasıl olursa 5 yıl içinde bitirirsiniz, yeriniz de var. Ayrıca çatı, duvar malzemesinde de anlaşamadık. Gökçek, çelik konstrüksiyon istiyor. Neymiş tavana araba asacakmış. Asmayalım, ne olacak?”

“SAMİMİ DEĞİLLER, BIRAKSINLAR BİZ YAPALIM”

Konuyla ilgili Hürriyet’in sorusunu yanıtlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, “Mevcut proje şimdiye kadar 30 defa bitirilmiş olacaktı ancak TOBB, ATO, ATB vadettikleri parayı vermediler, proje de gerçekleşmedi. Biz mevcut projenin devam etmesini istiyoruz. Bu projeyi de zaten ATO Başkanı hazırlatmıştı. Eğer yapamayacaklarsa çekilsinler. Biz Büyükşehir, Akyurt Belediyesi ve ANKESOB bu projeyi gerçekleştirmeye hazırız. Bahaneler ileri sürmesinler. Samimi değiller. Hem projeyi kendileri yaptılar hem de yapmamak için bahaneler uydurdular. Yapmak istemiyorlarsa bıraksınlar biz yapalım” dedi.

ERDOĞAN’DAN RANDEVU İSTEDİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2011’de başbakanlığı döneminde Ankara için çılgın projelerini açıkladığı toplantıda, Akyurt’ta 1 milyon 800 bin metrekare alan üzerinde uluslararası fuar ve kongre merkezini de saymıştı. Erdoğan, buraya metro bağlantısı yapılacağını da duyurmuştu. Ancak aradan geçen süre zarfında fuar projesinin bitirilemediği gibi ortaklar arasında yaşanan anlaşmazlık için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hakemliğine başvurulacak.

ATO Başkanı Gürsel Baran’ın çektiği grup adına Erdoğan’dan randevu istenirken, hangi projenin uygulanacağına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karar vermesi talep edildi.

ARABA ASALIM ÖNERİSİ ATO'NUN

Başkan Gökçek, fuar alanının tavanına araba asma önerisini kendisinin getirmediğini belirterek, "Zaten proje Ankara Ticaret Odasının önerisiydi. Projeyi hazırlayanlar da onlardı. Benim böyle bir önerim olmadı" dedi.