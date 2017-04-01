Ankara'daki tablo hırsızlığında sürpriz gelişme

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nden 2005-2007 yıllarında çalınan eserlere ilişkin soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda, şüpheli C.B'nin elinde müzeden çalınan 3 tablonun olduğu belirlendi.

C.B. ile 29 Mart'ta irtibata geçen polis, şüphelinin çalıntı 3 tabloyu rızasıyla teslim etmesini sağladı.

Resim ve Heykel Müze Müdürlüğü ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü görevlilerince üzerinde gerekli incelemeler yapılan tablolar, müzeye teslim edildi.

Bilgisine başvurulan C.B, serbest bırakıldı.