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ANKARA'DAKİ TABLO HIRSIZLIĞINDA SÜRPRİZ GELİŞME

Ankara'daki tablo hırsızlığında sürpriz gelişme

Ankara polisi, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nden çalınan tablolardan 3'üne ulaşarak, eserleri müzeye teslim etti.

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Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nden 2005-2007 yıllarında çalınan eserlere ilişkin soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda, şüpheli C.B'nin elinde müzeden çalınan 3 tablonun olduğu belirlendi.

C.B. ile 29 Mart'ta irtibata geçen polis, şüphelinin çalıntı 3 tabloyu rızasıyla teslim etmesini sağladı.

Resim ve Heykel Müze Müdürlüğü ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü görevlilerince üzerinde gerekli incelemeler yapılan tablolar, müzeye teslim edildi.

Bilgisine başvurulan C.B, serbest bırakıldı.

AA
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