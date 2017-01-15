Ankaralı iş adamına ofisinde infaz

Çankaya’da bulunan çalışma ofisine, dün saat 10.00 sıralarında gelen saldırganın, iddiaya göre, sekreterlere Pervil Çınar ile görüşmek istediğini bildirdi. Sekreterler tarafından Çınar’ın ofisine alınan saldırgan, 10 dakika sonra yüksek sesle tartışmaya başladı. Bu sırada, içeriden 3 silah sesi duyuldu. Saldırganın daha sonra silahıyla birlikte ofisten koşar adımlarla uzaklaştığı, Çınar’ın ise çalışma ofisinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kimliği belirlenemeyen saldırgan, polis tarafından aranırken, ofisinde öldürülen Pervil Çınar ise bugün Karşıyaka Mezarlığı’nda öğle namazından sonra toprağa verildi.