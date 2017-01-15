ANKARALI İŞ ADAMINA OFİSİNDE İNFAZ

Ankaralı iş adamına ofisinde infaz

Ankara'da turizm işletmeciliği yapan ve Çınar Turizm’in sahiplerinden Pervil Çınar, kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından dün sabah saatlerinde çalışma ofisinde silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

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Çankaya’da bulunan çalışma ofisine, dün saat 10.00 sıralarında gelen saldırganın, iddiaya göre, sekreterlere Pervil Çınar ile görüşmek istediğini bildirdi. Sekreterler tarafından Çınar’ın ofisine alınan saldırgan, 10 dakika sonra yüksek sesle tartışmaya başladı. Bu sırada, içeriden 3 silah sesi duyuldu. Saldırganın daha sonra silahıyla birlikte ofisten koşar adımlarla uzaklaştığı, Çınar’ın ise çalışma ofisinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kimliği belirlenemeyen saldırgan, polis tarafından aranırken, ofisinde öldürülen Pervil Çınar ise bugün Karşıyaka Mezarlığı’nda öğle namazından sonra toprağa verildi.

 

DHA
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