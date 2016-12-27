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ANKARA'NIN DEV AVM'SİNDE BOMBA PANİĞİ

Ankara'nın dev AVM'sinde bomba paniği

Ankara Emniyet Müdürlüğünün yanında bulunan ANKAmall alışveriş merkezinin bahçesine bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğünün yanında bulunan ANKAmall alışveriş merkezinin bahçesine bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Bomba imha uzmanının fünye ile patlattığı çanta boş çıktı.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Akköprü'de bulunan bir AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın en büyük alışveriş merkezi olan ANKAmall AVM'nin bahçesine bırakılan şüpheli çantayı fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, çevre güvenliğini alarak çantanın bulunduğu alana emniyet şeridi çekti. AVM'nin bulunduğu sokağı yaya ve araç trafiğine kapatan polis, olay yerine bomba imha uzmanlarını çağırdı. Özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı şüpheli çantayı inceledi ve fünye ile patlatmaya karar verdi.

Çantanın boş çıkması rahat nefes aldırdı

Bomba imha uzmanının fünye ile patlattığı çanta boş çıktı. Alışveriş yapmak için AVM'ye gelen ve büyük panik yaşayan vatandaşlar çantanın boş çıkmasının ardından rahat nefes aldı. Şüpheli paketin bomba imha uzmanları tarafından incelenmek üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmesinin ardından sokak yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.

Ankara'nın dev AVM'sinde bomba paniği

Ankara'nın dev AVM'sinde bomba paniği

Ankara'nın dev AVM'sinde bomba paniği

Ankara'nın dev AVM'sinde bomba paniği

İHA
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