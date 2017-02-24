Ankara'ya ''Sabri Ok'' bombası düştü

Ahmet Takan "Barzani'nin hediye paketinde Sabri Ok mu var?" başlıklı yazısında Ankara kulislerinde konuşulan iddiayı kaleme aldı.

Takan, Türkiye'ye sürpriz bir ziyaret yapan Barzani'nin eli boş gelmediğini ileri sürdü:

O yazıda, Ankara'nın derin kulislerindeki ciddi bir iddiayı da," Barzani, Erbil'den çok önemli bir PKK'lı ismi paketlemiş Ankara'ya gönderiyormuş. " diye okurlarımıza aktarmıştım. Şimdi sıra oraya geldi. Ankara'daki güvenlik ve istihbarat koridorlarında, Barzani'nin paketleyip Türkiye'ye gönderdiği/teslim ettiği teröristin, Kandil elebaşlarından Sabri Ok olduğu konuşuluyor. Eli kanlı katili "çözüm süreci"nde temas trafiğinin önemli isimlerinden biri olarak hatırlarsınız. Bebek katli Öcalan'dan sonra en çok temas kurulan isimlerden biriydi. Teröristle yapılan röportajlar o zamanın destekçi gazete ve televizyonlarında yayınlanırdı. Terörist Sabri Ok, yakın zamanda Almanya'da yayın yapan Der Spiegel dergisine verdiği röportajda, "Kürtler, Türkiye'nin istediği gibi, Fırat'ın batısındaki toprakları terk edecekler mi?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Fırat'ın doğusu ya da batısı Türk devletini neden ilgilendirsin. Fırat'ın doğusu da batısı da Kuzey Suriye'dir. Tarihsel anlamda, coğrafik olarak Kürdistan diye tanımlamaktadır."

Takan ayrıca HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ile Sabri Ok arasındaki ilişkiye de dikkat çekti:

Bu katilin adı aynı zamanda, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında hazırladığı 500 sayfalık iddianamede" yer aldı. İddianamede Demirtaş, Sabri Ok'un talimatlarıyla hareket etmekle suçlanıyor.