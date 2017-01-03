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ANKARA'YA YENİ METRO MÜJDESİ

Ankara'ya yeni metro müjdesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Keçiören Metrosu’nda incelemede bulundu. Bakan Arslan, metronun 5 Ocak'ta açılacağını söyledi.

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Keçiören Metrosu'yla ilgili açıklamalar yaparken, "Atatürk Kültür Merkezi - Gar - Kızılay metro hattı tümüyle yer altında, metro standartları ile projelendirildi. 3,3 kilometre ve 3 istasyondan oluşuyor. Bu proje, Bakanlığımızca yürütülmekte olan Keçiören-Atatürk Kültür Merkezi hattının AKM İstasyonundan sonra Gar üzerinden Kızılay'a uzatacak. 9 istasyondan oluşan Keçiören Metrosu 5 Ocak'ta açılıyor. Hayırlı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Bizim başkanımızla olan işbirliğimiz insanımıza hizmet amaçlı. Biz yine Ankara'ya projeleri sunmuş olacağız" dedi.

1,5 SAATLİK YOL 16 DAKİKA OLACAK

AKM ile Keçiören arasındaki Keçiören Metrosu hattının, araçlar dahil toplam yatırım bedelinin 1 milyar lira olduğu belirtiliyor. Toplam uzunluğu 9,2 kilometre olan hat hizmete girip tam kapasite çalıştığında Keçiören'den Ankara'nın merkezine günde yaklaşık 800 bin, saatte ise 50 bin yolcunun seyahat etmesi bekleniyor. Metronun, trafikte yaklaşık 1,5 saat süren yolculuğu da 16 dakikaya indireceği ifade ediliyor.

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