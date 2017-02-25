Ankara'yı sarsan ByLock iddiası

TSK'daki Cemaat yapılanmasını ilk yazan gazetecilerden Yavuz Selim Demirağ, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın kızının telefonunda ByLock çıktığı iddiasını yazdı.

Bugün Yeniçağ gazetesinde kaleme aldığı yazıda Demirağ şunları söyledi:

"Buradan Millî Savunma Bakanı Fikri Işık'a seslenmek istiyorum. Bir dönem sıkı sıkı sahiplendiğiniz eski Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Sipahioğlu, Deniz Kuvvetleri imamı olarak tutuklu. Kocaeli'nde Fikri Işık'ın 'kripto FETÖ'cü' iddiaları gırla gidiyor. Dahası Sayın Işık, kızınızın telefonunda ByLock olduğu yönünde MİT raporundan bahsediliyor. Anladık hükümetiniz FETÖ'nün siyasal yapılanmasının açığa çıkmasını istemiyor. Ancak Kuvvet Komutanları size bağlı. Personelin sorumlusu siz olduğunuza göre 'Önce vatani görevini yapan er ve erbaşlar serbest bırakılacak' sözünüzü hatırlatmak istiyorum. Daha sonra da şahsınıza ve ailenize dair iddialarla ilgili açıklama beklediğimi belirteyim."

YENİÇAĞ