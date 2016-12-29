ANKET SAVAŞLARI BAŞLADI

Anket savaşları başladı

TBMM'de milletvekilleri arasında şu sıralarsert tartışmalar yaşanıyor. Yumruklar konuşuyor, pet şişer havada uçuşuyor. Ama asıl önemli ve gizli kavga anket firmaları arasında.

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Türkiye kritik bir viraja giriyor. TBMM'de çok sert ve sıkı kavgalar yaşanıyor. Konu, malum.  AK Parti ve MHP adına 'Cumhurbaşkanlığı' CHP ise 'Başkanlık' sistemi diyor.

Türkiye bundan sonra nasıl bir modelle yönetilecek? Muhakkak ülkemizin geleceğini çok yakından ilgilendiriyor.

CHP'li vekiller hiç olmadığı kadar sert tepki gösteriyor. Meclis'te tansiyon hep yüksek.Yumruklar, tekmeler konuşuyor. Masa biraz geniş olduğu için vekiller zaman zaman pet şişe, cep telefonu gibi nesneler bile fırlatıyor.  

DIŞARIDAKİ SAVAŞIN ADI: ANKET 

Ama Meclis'te bunlar olurken dışarıda da örtülü bir asimetrik mücadele sürüyor.

Her seçim ya da kritik dönem öncesi olduğu gibi anket firmaları bir bir sonuçlar açıklıyor.

Ve yine her konuda olduğu gibi AK Parti yanlıları ve karşıtları olmak üzere anket firmaları da ikiye bölünmüş durumda. Elbette onlar böyle bir ayrımı kabul etmiyor.

Ama beş aşağı on yukarı anket firmalarının siyasi tercihlerini tahmin edebiliyoruz.

Sonuçları ya da anket yöntemlerini tartışmak değil niyetimiz.

Ama biliyoruz ki anket firmalarının sonuçları üzerinden kamuoyunu yönlendirme çalışmaları yeni bir yöntem değil.

İlk anketi Gezici Araştırma Şirketi açıkladı. Buna göre kamuoyunun yüzde 58'i Başkanlık sistemine karşı.

Hemen ardından SONAR bir anket açıkladı. Bu ankete göre İSE halkın 51.3'ü 'hayır' 48.7'si ise 'evet' diyor.

Son olarak MAK Danışmanlık bir anket açıkladı.

Kararsız yüzde 10’luk kesimin oyları dağıtıldığında, başkanlığa destek yüzde 60’ın üzerine çıktı.

HANGİSİNE İNANACAĞIZ?

Sonar ve Gezici'nin anketlerine bakılırsa yapılacak bir refarendumda Başkanlık sisteminin geçmesi pek mümkün değil.

MAK'a göre ise Başkanlık sistemi güle oynaya geçecek. 

Anket sonuçlarında bu kadar fark olması elbette kuşku uyandırıyor. 

Ama dedik ya bu bir savaş. Anket firmaları 1 Kasım seçimlerinde yeteri güven erezyonuna uğradı.

İtibarları şu sıralar yerlerde sürünüyor.

Ama bu durum firmaların  pek umrunda değil gibi.

Yeter ki tribünlere oynasınlar...

SONAR ARAŞTIRMA ŞİRKETİ'NİN ANKET SONUÇLARI;

seçim anketi, bu pazar seçim olsa, oy oranları, son oy oranları, ak parti oy oranı, mhp oy oranı, chp oy oranı, hdp oy oranı

MAK DANIŞMANLIK TARAFINDAN AÇIKLANAN ANKET SONUÇLARI

seçim anketi, bu pazar seçim olsa, oy oranları, son oy oranları, ak parti oy oranı, mhp oy oranı, chp oy oranı, hdp oy oranı

GEZİCİ TARAFINDAN AÇIKLANAN ANKET SONUÇLARI

seçim anketi, bu pazar seçim olsa, oy oranları, son oy oranları, ak parti oy oranı, mhp oy oranı, chp oy oranı, hdp oy oranı

 

 

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