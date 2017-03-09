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''ANNE ARTIK ETEK DEĞİL, PANTOLON GİY''

''Anne artık etek değil, pantolon giy''

Jennifer Lopez’in oğlu, annesine sahnede pantolon giymesini söyledi.

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Instagram hesabından cesur pozlar paylaşan, sahne şovlarında seksi kıyafetler tercih eden Jennifer Lopez, oğlu Max'tan veto yedi. Maximilian, annesinin sahne kıyafetlerine dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Hollywood’un en seksi kadınlarından biri diyebiliriz Jennifer Lopez için. Özellikle sahnede oldukça cesur kıyafetler tercih eden Jlo, sosyal medya hesabından da etkileyici pozlar paylaşmaktan çekinmiyor. Onun bu durumu oğlu Maximilian’ı rahatsız etmiş olacak ki birkaç gün önce annesine sağlam veto uygulamış.

Annesinin konser görüntülerini TV’de izleyen 9 yaşındaki Max, Lopez’in sahnede giydiği kıyafetin çok açık olduğunu düşünmüş ve “Sahnede neden pantolon giymiyorsun? İlla bu tarz mı giyinmek zorundasın. Bence artık daha sık pantolon giymelisin” diyerek rahatsızlığını dile getirmiş.

47 yaşındaki Jennifer Lopez her ne kadar “Bebeğim ben bir şov kızıyım” dese de çevresinin anlattığına göre sahne şovlarında giyimine daha dikkat edeceğini anlatmış!

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