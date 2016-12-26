CANLI MAÇTRABZONSPOR - F.BAHÇE / GOOOOOOOL !
YEREL HABERLER
Samsun Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

ANNE FERYAT ETTİ: "KIZIMA NE OLDU BİLMEK İSTİYORUM"

Anne feryat etti: "Kızıma ne oldu bilmek istiyorum"

Artvin'de kadın sığınma evinde kalan bir kadın, çocuğunu evde baygın halde buldu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Artvin'in Hopa İlçesi'ndeki Kadın Sığınma Evi'nde kalan 27 yaşındaki Ö.D.'nin kızı 2.5 yaşındaki Derya D., , geçen Nisan ayında baygın bulundu. Kaldırıldığı hastanede kalp masajıyla yeniden hayata döndürülen çocuk, o günden beri solunum cihazına bağlı olarak yaşatılıyor. Kursa gittiği sırada kızının dövüldüğünü iddia eden ve savcılığa suç duyurusunda bulunan Ö.D., "O gün kızıma sığınma evinde ne oldu bilmek istiyorum. Bana bir cevap verilsin" dedi.

Olay geçen 16 Nisan'da Hopa Kadın Sığınma Evi'nde meydana geldi. 2.5 yaşındaki kızı Derya D. ile birlikte kalan burada kalan Ö.D., kızının sığınma evinde bir arkadaşına bırakarak İlçe Milli Eğitim Merkezi'nde verilen kursa gitti. Bu sırada sığınma evinde bulunan kızı, iddiaya göre bir başka kadın tarafından odada baygın halde bulundu. Ardından çağrılan ambulansla Hopa Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Kalbi durduğu belirlenen küçük çocuk, burada yapılan kalp masajı ile yeniden hayata döndürüldü. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle özel bir hastaneye kaldırıldı. Ö.D.'nin şikayeti üzerine, olayla ilgili olarak Hopa Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Tedavisi özel bir hastanede devam eden Derya D.'nin yaklaşık 8 aydır solunum cihazına bağlı olarak yaşadığı belirtildi.

Anne Ö.D. ise olay günü kızının bu duruma nasıl geldiğinin aydınlatılmasını istedi. Kızını hastanede gördüğünde ensesinde morluk ve kafasında şişlik gördüğünü söyleyen Ö.D., "Kadın sığınma evinde kalan bir kadın tarafından kızımın darp edilmiş olmasından şüpheleniyorum. Zaten savcıya da bu yönde ifade verdim. Hala dosya savcılık aşamasında, soruşturuluyor. Dava açıldığına dair bilgi gelmedi. Ben artık kızıma ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Kızımın bulunduğu o odada ne oldu bilmek istiyorum. bana "Kamera görüntüsü yok" diyorlar ben bir kamera görüntüsü buldum. O odadaki kamera görüntüleri incelensin istiyorum. Kızımın darp edildiğini düşünüyorum. Kafamda sürekli soru işaretleri var. Bu olay aydınlatılsın bana bir açıklama yapılsın" diye konuştu.

Ö.D., sözlerine şöyle devam etti:

"Lütfen devlet bana ve kızıma sahip çıksın, yardım etsin. Kızıma ne oldu bilmek istiyorum. Bana bir cevap verilsin. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Kızımı bu halde gördükçe perişan oluyorum. Hastane masraflarını karşılamak zor oluyor. Yardım bekliyorum. Artık dayanamıyorum."

FOTOĞRAFLI

DHA
678
Gizli tanıktan Zekeriya Öz bombasıGizli tanıktan Zekeriya Öz bombası
Cengiz Kurtoğlu 46 kilo verdiCengiz Kurtoğlu 46 kilo verdi
Ankara'yı işgal planı ortaya çıktıAnkara'yı işgal planı ortaya çıktı
HDP'de bir gözaltı dahaHDP'de bir gözaltı daha
500 komando El Bab'a gönderildi500 komando El Bab'a gönderildi
Kılıçdaroğlu'ndan MHP hamlesiKılıçdaroğlu'ndan MHP hamlesi
Yalıda cinayet ! İş adamının oğlu şoförlerini öldürdüYalıda cinayet ! İş adamının oğlu şoförlerini öldürdü
Yılmaz Morgül'den büyük gafYılmaz Morgül'den büyük gaf
Ruanda'dan Zonguldak'a gelin geldiRuanda'dan Zonguldak'a gelin geldi
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS