Anne, oğul ve kızı sahte polis çıktı

Adana merkezli 15 ilde sahte polis, savcı ve jandarmalara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 46 kişiden 3'ünün anne, oğul ve kızı olduğu ortaya çıktı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Adana Emniyet Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, telefon dolandırıcılarına yönelik 15 ilde yaklaşık 100 adrese yapılan operasyonda, vatandaşları milyonlarca lira dolandıran çete çökertilmiş, 46 kişi gözaltına alınmıştı. Polis sorgu yaptıkça gözaltına alınan zanlılarla ilgili detay bilgiler de ortaya çıkmaya başladı. Gözaltına alınan 46 kişiden 3'ünün anne, oğul ve kızı olduğu öğrenildi.

Polisin yaptığı çalışmada, oğul Ahmet Ç.'nin sahte polis olarak vatandaşları arayıp dolandırdığı, bu paraları da annesi Zekiye Ç.'nin (73) ve kız kardeşi Songül Ç.'nin hesabına yatırdığı ortaya çıktı. Ahmet Ç.'nin daha sonra da anne ve kız kardeşinden paraları aldığı belirlendi.

Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.