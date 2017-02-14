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ANNESİNİN SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ ! ŞOK İFADELER...

Annesinin sevgilisini öldürdü ! Şok ifadeler...

Bursa'da annesinin birlikte yaşadığı sevgilisini öldüren 21 yaşındaki K.A. hakim karşısına çıktı.

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Bursa’da annesinin birlikte yaşadığı Ayhan Arlı’yı (41) kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü, annesi ve kız kardeşini yaraladığı öne sürülen K.A.’nın (21) yargılanmasına başlandı. A., "O akşam kız kardeşim ile cep telefonu nedeniyle tartıştım. Bu sırada külot ile karşıma çıkan annemle nikahsız yaşayan Ahmet Arı bana küfür etti. Ben de elime geçirdiğim bıçağı ona salladım" diye konuştu.

K.A., geçen 28 Ağustos gecesi merkez Osmangazi İlçesi Mollafenari Mahallesi Kestanelik Caddesi'nde, annesinin birlikte yaşadığı Ahmet Arlı ile kaldığı evde, kiminle konuşup mesajlaştığını bakmak için cep telefonunu istediği kız kardeşi Nevriye A. ile tartıştı. Çıkan kavgada K.A., kendisine engel olmak isteyen annesi Şahsane Sarı ile kız kardeşini bıçakla bacaklarından yaraladı. A. daha sonra annesinin birlikte oturduğu aynı evde kalan Ahmet Arlı'yı göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Cinayet sonrası kaçan katil zanlısı on gün sonra Uludağ'ın eteklerinde ormanlık alanda saklandığı barakada yakalanarak tutuklandı.

Hakkında Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Kasten adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan K.A.'in yargılanmasına başlandı. 2011 yılında işlediği cinayetten sonra İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınan akli dengesinin yerinde olmadığına ilişkin rapor sonrası serbest bırakılan K.A. yöneltilen suçlamayı kabul etti. Amacının Ahmet Arı'yı öldürmek olmadığını söyleyen A., şöyle dedi:

"Olay günü kız kardeşimden, cep telefonunu istedim. Amacım kiminle konuşup mesajlaştığını görmekti. Vermedi. Gece evde tekrar cep telefonunu istedim. Yine, "hayır" dedi. Aramızda tartışma çıktı. Bu sırada kilot ile karşıma çıkan annem ile nikahsız yaşayan Ahmet Arı, bana küfür etti. Bende elime geçirdiğim bıçağı ona salladım. Bu sırada annem ile kardeşimi de yaralamışım. Sonra dışarı çıkıp komşulardan Ahmet Arı'nın hastaneye kaldırılması için ambulans çağırmalarını, polise haber vermelerini söyledim. Pişmanım. Olayın şokundan hala kurtulamadım."

K.A.'nın annesi Şehzade ve kız kardeşi Nevriye A.'nın kendisinden şikayetçi olmadığı dava ertelenirken mahkeme heyeti 2011 yılında işlediği bir cinayet sonrası "Akli dengesi yerinde değildir" raporu ardından serbest bırakılan K.A.'in, cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi için İstanbul'da Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Dairesi'ne sevkine karar verdi.

DHA
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