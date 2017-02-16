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ANNEYİ ÖLDÜRÜP, ENGELLİ ÇOCUĞUNU DÖVDÜLER !

Anneyi öldürüp, engelli çocuğunu dövdüler !

Antalya'nın Elmalı ilçesinde engelli çocuğuyla yaşayan kadın öldürüldü, engelli çocuk ise feci şekilde darp edildi.

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Antalya'nın Elmalı ilçesinde engelli çocuğuyla birlikte yaşayan kadın evine giren kişi ya da kişilerce öldürülürken, engelli çocuk ise feci şekilde darp edildi.

Edinilen bilgiye göre, Elmalı ilçesinde eşinden ayrı 8 yaşındaki oğluyla birlikte yaşayan ve geçimini yaşlı bir kadına bakarak yaparak sağlayan 38 yaşındaki Ayşe Borazan'a 2 gün boyunca ulaşamayanlar polisi arayarak ihbarda bulundu. Geçtiğimiz pazartesi günü eve gelen polis, kapının açılmaması üzerine Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle kapıyı kırarak içeri girdi. Eve giren polis, Ayşe Borazan ile 8 yaşındaki engelli oğlu B.K.S.'yi kanlar içerisinde yerde buldu. Eve gelen sağlık ekipleri Ayşe Borazan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, baygın halde bulunan B.K.S. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla önce Elmalı Devlet Hastanesine, oradan da Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

"Seni doktora götürüp iyileştireceğiz"

Baygın halde bulunan B.K.S.'nin ise yakınlarına "2-3 kişilerdi. Seni doktora götürüp, iyileştireceğiz dediler" şeklinde olayı anlattığı öğrenildi. Darp sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Ayşe Borazan'ın cenazesi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Otopsinin ardından yakınları tarafından alınan Borazan'ın cenazesi geçtiğimiz Salı günü Elmalı ilçesinde toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

İHA
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