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''ANTABUS'' MALTEPELİLERLE BULUŞTU

''Antabus'' Maltepelilerle buluştu

Maltepe Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Nihal Yalçın, “Antabus” isimli tek kişilik oyunuyla Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahne aldı.

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Oyunda Nihal Yalçın, gazetelerin üçüncü sayfa haberlerinde yer bulan binlerce kadından birinin, Leyla Taşçı’nın hikayesini sahneye taşıdı. 20. Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu” ödülünü de alan Yalçın’a, tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi. Seray Şahiner’in aynı isimli kitabından sahneye uyarlanan oyunu, İlham Yazar yönetti. Oyunda kadına yönelik şiddet ve baskıyla, toplumdaki konumuna yer verilerek kadın haklarını korumanın, umudun ve dayanışmanın önemine dikkat çekildi.  Binlerce kadının sesini, yaşadıklarını izleyiciyle buluşturan Yalçın, sahne performansıyla izleyicilerin alkışlarını topladı.

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