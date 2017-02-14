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ANTALYA'DA AİLE KATLİAMI: 4 ÖLÜ

Antalya'da aile katliamı: 4 ölü

Antalya'da 60 yaşındaki Muammer Gül, Rus asıllı eşini pompalı tüfekle, 2 çocuğunu da zehirleyerek öldürerek ardından intihar etti.

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Antalya'nın Aksu İlçesi'nde 60 yaşındaki Muammer Gül, Rus asıllı eşi 37 yaşındaki Anna Gül'ü pompalı tüfekle, 13 ve 15 yaşındaki biri kız 2 çocuğunu zehirleyerek öldürdü, ardından tüfekle intihar etti.

Olay bugün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın merkez Aksu ilçesi Dumanlar Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Muammer Gül, Rus uyruklu eşi Anna Gül'ü (37) pompalı tüfekle, 13 ve 15 yaşlarındaki biri kız 2 çocuğunu zehirleyerek öldürdü. Muammer Gül, daha sonra tüfekle intihar etti.

İHA
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