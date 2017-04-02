Antalya'da apartman bahçesinde el bombaları bulundu

Merkez Muratpaşa İlçesi Bayındır Mahallesi 337 Sokak üzerindeki Zeki Apartmanı arka bahçesine parke taşı döşeyen işçiler, saat 10.00 sıralarında bir taşın altında siyah poşete sarılı iki el bombasını fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen bina yöneticisi, durumu polise bildirdi. Olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş, terör, bomba imha, olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Güvenlik şeridinin çekildiği apartman bahçesine kimse yaklaştırılmadı. Polis apartmanların balkonuna çıkanları içeri girmeleri yönünde uyardı. Bomba imha uzmanı ekipler, biri savunma ve diğeri taarruz tipi iki el bombasını delil torbasına koyarak, Antalya Kriminal Polis Laboratuvar Müdürlüğü'ne götürdü.

Bombayı bulan işçi Faruk Dönmez, parke döşemek için çalışma yaptıklarını söyleyerek, "Kazmayı vurduğumuz sırada poşet içerisinde iki el bombası çıktı. Kazma iki bombanın arasına girdi. Çok korktuk. Sonra zaten polis geldi" dedi.