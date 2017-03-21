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ANTALYA'DA DEAŞ OPERASYONU

Antalya'da DEAŞ operasyonu

Antalya'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

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Antalya'da bir istihbaratı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen kişilere Antalya, Manavgat ve Kumluca İlçesi'nde operasyon düzenledi. Operasyonda 4'ü Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, Suriye'deki çatışma bölgesi ile irtibat halinde olduğu belirlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital veriler ele geçirildi. 5 şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

DHA
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