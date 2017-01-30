Antalya'da fuhuş ve esrar operasyonu !

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri tarafından bir eve yapılan fuhuş baskınında, 1 kadın gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde Saray Mahallesi'ndeki bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Baskında, fuhuş yaptığı iddia edilen Özbekistan Uyruklu 39 yaşındaki kadın Dilraboxon P., gözaltına alındı. Ekipler tarafından evde yapılan aramalarda ise 70 gram esrar maddesi ele geçirildi. Polis merkezinde ifadesi alınan Dilraboxon P., sınır dışı edilmek üzere Antalya Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.