Antalya'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde aracından indiği sırada silahlı saldırıya uğrayan Hasan Aksoy, yaralandı.

Dün 22.00 sıralarında Sorgun Bulvarı'nda meydana gelen olayda arkadaşıyla bir restorana yemeğe giden Hasan Aksoy, 07 LSC 60 plakalı otomobilini park edip indiği sırada 07 HSM 68 plakalı beyaz renkli bir otomobille kendisini takip eden H.E.'nin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu Hasan Aksoy kasığından yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı Hasan Aksoy'u ambulansla hastaneye götürdü.

SORGUN ORMANI'NDA YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri şüpheli H.E.'yi yakalamak amacıyla çalışma başlattı. Polis kısa süre sonra H.E.'nin Sorgun Ormanı'na doğru gittiğini belirledi. Ormanda araştırma yapan polis şüpheliyi olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.