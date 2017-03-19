  • Şimşek açıkladı ! Yüzde 30 indirim müjdesi
  • Kılıçdaroğlu'ndan hükümete ''Bylock'' çağrısı
  • Denizli'de Suriyeli gerilimi ! İlçe ayağa kalktı
  • Tekmeciyi serbest bırakan hakim FETÖ'cü çıktı
  • Okulda büyük rezalet! Kız öğrencilere çıplak arama

ANTALYA'DA SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI

Antalya'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Antalya'da aracından inen bir kişi silahlı saldırıya uğradı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde aracından indiği sırada silahlı saldırıya uğrayan Hasan Aksoy, yaralandı.

Dün 22.00 sıralarında Sorgun Bulvarı'nda meydana gelen olayda arkadaşıyla bir restorana yemeğe giden Hasan Aksoy, 07 LSC 60 plakalı otomobilini park edip indiği sırada 07 HSM 68 plakalı beyaz renkli bir otomobille kendisini takip eden H.E.'nin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu Hasan Aksoy kasığından yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı Hasan Aksoy'u ambulansla hastaneye götürdü.

SORGUN ORMANI'NDA YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri şüpheli H.E.'yi yakalamak amacıyla çalışma başlattı. Polis kısa süre sonra H.E.'nin Sorgun Ormanı'na doğru gittiğini belirledi. Ormanda araştırma yapan polis şüpheliyi olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.

DHA
118
-
Hastanede kadın doktorların kavgası karakolda bittiHastanede kadın doktorların kavgası karakolda bitti
Almanya yine bir skandala imza attıAlmanya yine bir skandala imza attı
Tuğla ile 'hayır' yazan işçiden şok sözlerTuğla ile 'hayır' yazan işçiden şok sözler
Numan Kurtulmuş ve eşinin zor anlarıNuman Kurtulmuş ve eşinin zor anları
Bulgaristan, Türkiye sınırını tamamen kapatıyorBulgaristan, Türkiye sınırını tamamen kapatıyor
Haluk Levent'in İzmir Marşı sosyal medyayı salladıHaluk Levent'in İzmir Marşı sosyal medyayı salladı
Ünlü isimler Çanakkale şehitleri için paylaştıÜnlü isimler Çanakkale şehitleri için paylaştı
İranlılar akın akın Van'a geliyorİranlılar akın akın Van'a geliyor
ABD'de robot dehşeti! Yaşlı kadını öldürdüABD'de robot dehşeti! Yaşlı kadını öldürdü
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS