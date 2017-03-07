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ANTALYA'DAKİ ÖNEMLİ BULUŞMA DOLARI GERİLETTİ

Antalya'daki önemli buluşma doları geriletti

Türkiye, ABD ve Rusya genelkurmay başkanlarının buluşması doları geriletti.

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Türkiye, ABD ve Rusya genelkurmay başkanlarının Antalya'da buluşmalarının ardından, jeopolitik risklerin azalacağı beklentisiyle dolar 3.68 liranın da altına geriledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz toplantısı öncesi 3.74 liraya kadar yükseldikten sonra 3.70 lira düzeyine çekilen dolar, TSK'nın üçlü toplantıyı duyurmasının ardından 3.70'in de altına gereledi ve 3.6722 lirayı test etti. Aynı sürede, euro da 3.93 lira düzeyinden 3.8827 liraya kadar geriledikten sonra 3.89 - 3.90 lira aralığına döndü.

TSK'dan bugün yapılan yapılan yazılı açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Francis Dunford ve Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Vasilyeviç Gerasimov'un katılımıyla Antalya'da üçlü bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki güvenlikle ilgili ortak konular görüşülmektedir" denildi.

DHA
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