Antalyalılar soluğu hobi bahçelerinde alacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Antalyalıların şehir hayatının yoğun stresini toprakla atmaları için Konyaaltı İlçesi Bahtılı mevkiinde 160 dönümlük alan içerisinde projelendirdiği Hobi Bahçesi Projesi’nde hummalı çalışma sürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın üç etap halinde yapacağı projenin ilk etap çalışmaları kapsamında 348 adet hobi evinin 160’ının karkası tamamlandı. Kalan hobi evlerinin çelik karkas imalatı sürüyor.

ALT YAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Antalyalıları doğa ve toprak ile yeniden buluşturacak Hobi Bahçesi Projesi’yle ilgili bilgi veren Fen İşleri Dairesi yetkilileri yağmur suyu, bahçe sulama, atık su ve yangın hattı gibi alt yapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı belirtti. Yetkililer, aydınlatma siteminin döşendiğini ve 200 metrekarelik süs havuzu inşaatının da devam ettiğini açıkladı. Çalışmaların yoğun bir tempoda sürdüğünü vurgulayan yetkililer, Haziran ayı sonu tamamlanması hedeflenen Hobi Bahçeleri için Temmuz ayı içerisinde başvuruların başlayabileceğini ifade etti.

KENTİN İÇİNDE BİR VAHA

Vatandaşların her türlü tarımsal faaliyeti gerçekleştirebileceği hobi bahçelerinde kullanıcılara özel olarak ayrılmış 81 metrekare genişliğinde bahçeler ve 5 metrekarelik hobi evleri yer alacak. Proje kapsamında, bahçelerde domatesten salatalığa, bal kabağından karpuza her türlü tarımsal üretim mümkün olacak. Kullanıcılar sosyal alanlardan faydalanarak zamanlarını en iyi şekilde değerlendirecek. Antalya Hobi Bahçesi 1. Etap uygulaması projesi içerisinde; çocuklar için oyun alanları, yarı olimpik yüzme havuzu, mescit, kafeterya, revir, yürüyüş parkuru, halı saha, rekreasyon alanları ve 96 araçlık otopark olacak.