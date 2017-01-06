Antalya'yı karıştıran ses kaydı !

Whatsapp üzerinden hızla yayılan bir ses kaydı Antalya’da paniğe neden oldu. Kayıtta, 2 alışveriş merkezinin otoparkında bombalı araç tespit edildiği ve Antalya Havalimanı’nda ise canlı bomba yakalandığı iddia edilirken, emniyetten yapılan açıklamada, bu ses kaydının tamamen vatandaşı paniğe sevk etmek adına yapılan bir vatan hainliği olduğu belirtildi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, paylaşımlarda bulunan bir kamu görevlisinin açığa alındığını açıkladı.

Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre Whatsapp üzerinden hızla yayılan bir ses kaydı Antalya’da paniğe neden oldu. Kayıtta, kent merkezinde faaliyet gösteren 2 alışveriş merkezinin otoparkında bombalı araç tespit edildiği, Antalya Havalimanı’nda ise canlı bomba yakalandığına yönelik asılsız bilgiler aktarılırken, kayıttaki kadın “Çok tehlikeli durumdayız” diyerek bilgileri emniyet yetkililerinden aldığını iddia etti.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA



Söz konusu kayıt Antalya Valiliği’ni de harekete geçirdi. Ses kaydını oluşturan kişinin bulunması için çalışma başlatılırken, Hürriyet muhabirine bilgi veren Antalya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, “Bu tamamen asılsız, vatandaşı paniğe sevk etmek adına yapılan düzmece bir olay, vatan hainliği. Konuyla ilgili yazılı açıklama da yapılacak. Vatandaşımız bu tür asılsız iddialara itibar etmemeli. Antalya polisi görevinin başında ve şu anda hiçbir güvenlik sorunu yaşanmamakta” dedi.

VALİ DE AÇIKLAMA YAPTI: BİR KAMU GÖREVLİSİ AÇIĞA ALINDI

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentte bombalı araç ve canlı bomba yakalandığına dair iddialarda bulunan ses kaydının asılsız olduğunu belirterek halkta infial oluşturulmaya çalışıldığını bildirdi. Karaloğlu, Antalya'da sosyal medyada yayınlanan ve kentte bombalı araç ve canlı bomba yakalandığına dair iddialarda bulunan ses kaydına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren sosyal medya mecralarında kirli bir kampanya yürütüldüğünü ifade etti. Karaloğlu, açıklamasında şunları kaydetti: "(Antalya'da canlı bomba yakalandı) gibi olumsuz yaklaşımlarla halkımızda infial oluşturulmaya, şehrimizde hakim olan huzur ortamı baltalanmaya çalışılmaktadır. Halkımız bu tür asılsız propagandalara kesinlikle itibar etmemelidir. Herkes bilsin ki güvenlik güçlerimiz 7 gün 24 saat teyakkuz halindedir ve şehrimizde her daim huzur hakimdir. Bu huzur ortamını bozmaya yönelik asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında hukuki soruşturma yapılmaktadır. Bu paylaşımlarda bulunan bir kamu görevlisi açığa alınmıştır."