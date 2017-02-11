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ANTARKTİKA'YA BİLİM ÜSSÜ KURULACAK MI ?

Antarktika'ya bilim üssü kurulacak mı ?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Antarktika'ya kurulması planlanan 'bilim üssü' ile ilgili açıklama yaparak sürecin işlediğini söyledi.

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Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)'ni ziyaret ederek üniversitenin yürüttüğü projeleri inceledi. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca'yı da makamında ziyaret eden Ünlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Antarktika Kıtasına kurulması planlanan bilim üssü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki günlerde TÜBİTAK merkezli yapısal dönüşüm programını hayata geçireceklerini de belirten Özlü, önümüzdeki günlerde iklimin ve takvimin müsait olması durumunda Antarktika'ya bir heyet göndereceklerini ifade etti. Özlü, "Mecliste bekleyen bir onay var. Gelecek hafta onu meclisten geçirmeye çalışacağız. Diğer ülkelerin kabul ettiği Antarktika'yı bilim için kullanma, bilim dışında kullanmamayı öngören bir anlaşma. Bir gemi konusu da var. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzle görüşeceğiz. Ben Ulaştırma Bakanımızla görüştüm, onlarla mutabıkız, Başbakanımıza arz ettik o da onayladı. Heyeti teknik üniversitemiz, geminin hazırlanmasını biz koordine edeceğiz. Uluslararası anlaşmayı da meclisten biz geçireceğiz. Geldiğimiz aşama anlaşmanın onaylanması, grubun hazırlanması ve bir gemi ile grubun intikali olacak. İTÜ'den gidecek öğretim üyelerimizin yapacağı ilk iş bir fizibilite etüdü yapmaktır. Oradaki üssün yapılanması, faaliyetleri nasıl olacak? Bununla ilgili. Dolayısıyla süreç yürüyor" şeklinde konuştu

Açıklamanın ardından “Tıbbi Cihaz Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Laboratuvarını ziyaret eden Faruk Özlü, İTÜ'nün ürettiği 'meme kanseri' erken teşhis ve görüntüleme cihazı hakkında bilgi aldı. Faruk Özlü ayrıca İTÜ Enerji Enstitüsü, İTÜ Magnet ile İTÜ Arı Teknokent'i de gezerek incelemelerde bulundu.

DHA
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