SON DAKİKAERDOĞAN: KİMSENİN YAPTIĞI YANINA KAR KALMAYACAK - CANLI YAYIN

ANTİBİYOTİK KULLANANLAR DİKKAT! TEHLİKENİN FARKINDA MISINIZ?

Antibiyotik kullananlar dikkat! Tehlikenin farkında mısınız?

Türkiye yüksek antibiyotik kullanım oranı ile Avrupa'da lider. Ancak uzmanlar bunun çok tehlikeli kapılara yol açacağı konusunda uyarı geldi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Tekin Yıldız, kış aylarında en çok görülen rahatsızlıklardan olan akut bronşitin yüzde 90'dan fazlasının virüsten kaynaklandığını belirterek bu yüzden antibiyotik kullanımının fayda etmeyeceğini bildirdi.

Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, her öksürüklü ve ateşli hastalıkta antibiyotik tedavisi uygulanamayacağını ifade etti.

"Kontrolsüz antibiyotik alınmamalı"

Vatandaşların doktorlara danışmadan antibiyotik kullanmamaları gerektiğini aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Kış aylarında en çok zatürre ve akut bronşit hastalıkları görülüyor. Özellikle bu aylarda da zatürreden ziyade akut bronşit hastalığı daha fazla görülebilir. Genellikle sonbahardan kış mevsimine geçişte ve ani ısı değişimlerinde meydana gelen akut bronşitin belirtileri, kişiden kişiye değişse de zatürre belirtilerine çok benzer. Bu nedenle mutlaka doktora başvuru yapılarak, kesin tanı koyulması gerekir. Geçmiş dönemlere göre azalsa da vatandaşlar, öksürük başladığında ya da hafif ateşlendiğinde hemen antibiyotik almak istiyor. Akut bronşit vakalarının yüzde 90'dan fazlası virüsten kaynaklanır. Bu yüzden antibiyotik kullanımı, fayda vermez. Bu yüzden kontrolsüz antibiyotik alınmamalı."

AA
142
Recep İvedik'e o ülkeden çok sert tepkiRecep İvedik'e o ülkeden çok sert tepki
Eşini başka adamla yakalayınca...Eşini başka adamla yakalayınca...
Pınar Altuğ'un elbisesi olay olduPınar Altuğ'un elbisesi olay oldu
PKK'ya yardım edenlerin evinden bakın ne çıktıPKK'ya yardım edenlerin evinden bakın ne çıktı
Erdoğan’ın çağrısı, vatandaşın cebini doldurdu!Erdoğan’ın çağrısı, vatandaşın cebini doldurdu!
Kız arkadaşı bıçaklayarak öldürdü !Kız arkadaşı bıçaklayarak öldürdü !
Gökçek'ten FETÖ ifadesiGökçek'ten FETÖ ifadesi
Merkel ve Trump arasında tartışma !Merkel ve Trump arasında tartışma !
PKK'lı terörist keşif yaparken yakalandıPKK'lı terörist keşif yaparken yakalandı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS