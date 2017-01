AÖF 2017 güz dönem sonu cevap anahtarı

AÖF 2017 güz dönem sonu sınavlarının cevap anahtarları yayınlandı. Bir milyondan fazla adayın girdiği bu sınavlara öğrenciler, Anadolu Üniversite E-kampüs sistemi üzerinden ünite özetleri, deneme ara sınav soruları, deneme final sınavı soruları, video anlatım, sesli anlatım ve birçok seçenek ile birlikte çalışma imkânı bulmuştu.



2 gün ve toplam 4 oturum üzerinden gerçekleşen Açıköğretim Fakültesi sınavlarının ardından öğrenciler puanlarını merak ediyorlar. AÖF sınavlarının cevap anahtarı yayınlandı. Puanlarını merak eden öğrenciler sınavda verdikleri yanıtlar ile karşılaştırma yaparak tahmini bir puan hesaplaması yapabilirler. Ara dönem sınavlarına baktığımız zaman sınavların iki haftalık dönem içinde açıklandığını hatırlayabiliriz. Bu sebeple Açıköğretim Fakültesi güz dönemi dönem sonu sınavlarının da yaklaşık olarak on beş gün içerisinde yani 30 Ocak 2017 tarihine kadar açıklanması bekleniyor.



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ara dönem ve dönem sonu sınavlarının gerçekleşeceği gün öğrencilerin sınav saatinden önce sınav yerlerinde bulunmaları ve sınav yerlerinin açıklanmasının ardından en azından bir kereliğine sınav günü sınav yerini bulmakta zorluluk çekmemesi adına bu yere gidip bakması gerekiyor. AÖF dönem sonu sınavlarına kimi öğrencilerin yetişememiş olmasının en büyük sebeplerinden biri de bu öğrencilerin sınav gününden önce sınav yerlerine bakmamasıdır.



Bununla birlikte sınav giriş yerleri ile ilgili belgeyi ve resimli ve onaylanmış bir kimlik ile birlikte AÖF sınavlarına gitmeyen öğrenciler de sınavlara alınmıyorlar. Gerekli belgeleri götürmeyen ya da unutan öğrencilerin de sınava giremediği gözlemlenenler arasında yer alıyor.

Her ne kadar tüm Açıköğretim Fakültesi sınavları esnasında hesap makinesi kullanımına izin verilse de bu konu ile ilgili de bazı sınırlamalar yer alıyor. Örneğin, alfabetik tuşları olan ve yazı yazabilen hesap makinelerinin kullanılmasına izin verilmiyor. Sınav giriş yerleri ile ilgili belgenin arkasında sınava giderken götürülmesi ve götürülmemesi gereken her şey yazıyor. Sınava girecek olan öğrencilerin de bu kâğıdın arkasında yazan bu talimatları incelemesi ve buna göre sınava gitmesi gerekiyor.



Bu bir yana sadece Açıköğretim sınavlarında değil hemen hemen tüm sınavlarda yapılan bir hata ise sınav kitapçık kodunun, öğrenciye verilen cevap kağıdına yanlış girilmesi ya da hiç girilmemesidir. Elbette bu öğrencilerin sınavları da otomatik olarak geçersiz sayılacaktır.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sınav Sisteminde Değişiklik



Geçtiğimiz yıllarda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavlarında yapılan yanlışlar, doğru yanıtları götürmüyordu. Fakat artık Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından uygulanacak yeni sisteme göre 4 yanlış bir doğruyu götürecek. Yapılan bu değişiklik tüm Açıköğretim Fakültesi dersleri için gerçekleşecek olup böyle bir değişikliğe gidilmesinin arkasında sebebi Anadolu Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Naci Gündoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, YÖK tarafından Açıköğretim sistemlerinde belirli bir standardın yakalanılmak istenmesi. Böylece yapılan bu değişikliğe göre yapılan her bir yanlış öğrencinin vermiş olduğu doğru cevaplar neticesinde alacağı puanı dörtte bir oranda götürecek. Yani her bir yanlışın puan olarak karşılığı 1,25 puan olacak.



Açıköğretim Fakültesi sisteminde yapılan bir başka değişiklik ise geçtiğimiz yıllarda var olan tek ders ile mezuniyet şansı konusunda gerçekleşti. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde;



“Öğrencinin üç ders sınavına girebilmesi için, 2016/2017 öğretim yılı güz veya bahar döneminde o derslere kayıt yaptırmış olması gerekmektedir. Başarısız olduğu üç dersten (DZ) ve/veya (YZ) harf notu alan öğrenciye üç ders sınav hakkı tanınmaz. Uygulamalı dersler (laboratuvar, pratik çalışma ve benzeri) için üç ders sınav hakkı tanınmaz. Üç ders sınav notu, dönem sonu sınav notu yerine geçer. Başarı notu; üç ders sınavı uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile üç ders sınavı notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir. Öğrencinin başarı notu; üç ders sınavı uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile üç ders sınav sonucu esas alınarak hesaplanır. Öğrencinin harf notları, dönem sonu sınavına ‘Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları’ dikkate alınarak oluşan harf notu aralıkları dikkate alınarak belirlenir. Her ne sebeple olursa olsun üç ders sınavına katılmayan ve katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılamaz.”



AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ NOT SİSTEMİ



Yeni sisteme göre öğrencilerin bir dersten başarılı olarak sayılabilmesi için 100 üzerinden en az 35,00 alması gerekiyor. Elbette bu onun sadece koşullu geçmesine imkân sağlayacak. Açıköğretim Fakültesi dersine ait geçme notları ise aşağıda yer alıyor.



GEÇME NOTLARI



84 – 100 notları arasında bir not alan öğrencinin harf notu AA olacaktır.

77 – 83 notları arasında bir not alan öğrencinin harf notu AB olacaktır.

71 – 76 notları arasında bir not alan öğrencinin harf notu BA olacaktır.

66 – 70 notları arasında bir not alan öğrencinin harf notu BB olacaktır.

61 – 65 notları arasında bir not alan öğrencinin harf notu BC olacaktır.

56 – 60 notları arasında bir not alan öğrencinin harf notu CB olacaktır.

50 – 55 notları arasında bir not alan öğrencinin harf notu CC olacaktır.



KOŞULLU GEÇME NOTLARI



46 – 49 notları arasında bir not alan öğrencinin harf notu CD olacaktır.

40 – 45 notları arasında bir not alan öğrencinin harf notu DC olacaktır.

33 – 39 notları arasında bir not alan öğrencinin harf notu DD olacaktır.



KALMA NOTU



0 – 32 notları arasında bir not alan öğrencinin harf notu FF olacaktır.



14 – 15 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi dönem sonu sınavlarının on beş gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçlarını merak eden öğrenciler sınavların açıklanması ile birlikte https://login.anadolu.edu.tr/login.aspx sitesi üzerinden T. C. Kimlik numarası yani okul numarası ve şifresi ile giriş yaptıktan sonra yukarıda yer alan menünün üzerinden “Not Görüntüleme”ye tıklayarak sınav sonuçlarını görebilir. Ayrıca Anadolu Üniversitesi mobil uygulaması üzerinden de “AÖF Sınavlar” simgesine basmanız halinde sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.