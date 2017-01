AÖF Final sınav sonuçları açıklandı mı ?

14-15 Ocak 2017 AÖF final sınavı sonuçları için heyecan dorukta. Binlerce öğrenci bir kaç gündür AÖF final sınavı sonuçları için internete döküldü. Açıköğretim Fakültesi tarafından henüz bir açıklama gelmedi. Tahmini olarak ise AÖF final sınavı sonuçları bu hafta içinde açıklanması bekleniyor...

AÖF final sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih için gözler son dakika açıklamalara çevirilmiş durumda. 14 15 Ocak 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen AÖF güz dönemi final sonuçlarının 23 Ocak pazartesi açıklanacağı bilgisinden sonra ise net bir cevap henüz gelmemiş durumda. Her yıl sınavdan bir iki hafta sonra açıklanan AÖF final sonuçlarının, bu yıl içerisinde biraz daha geç açıklanabileceği iddia edilmişti ve ülkede devam etmekte olan OHAL kapsamı ile darbe girişiminden de etkilenebileceği belirtilmişti. Bu iddialar sonrasında Anadolu Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Naci Gündoğan, konu ile ilgili olarak; AÖF final sınav sonuçlarının yedi gün içinde açıklanacağı bilgisini paylaştı.



AÖF Final Sonuçları Açıklanma Tarihi



Anadolu Üniversitesi Rektörü, 4 farklı oturum olarak düzenlenen güz dönemi final sınavları için; hava koşullarının da uygun olması ile sınavlarda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirtti. Son bir yıl içinde sınav sonuçlarını bir haftada açıklandığını da belirten Anadolu Üniversitesi Rektörü, sınav sonuçlarını bekleyenlerin meraklarını gidermiş oldu.



Sınav Sisteminde Değişiklik



Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan yazıya göre, 2016- 2017 eğitim ve öğretim yılı itibari ile Açıköğretim Fakültesi İktisat ve İşletme programları sınavları ile ilgili değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliğe göre, sınav sonuçları değerlendirmesi yapılırken çoktan seçmeli olarak yapılmakta olan beş seçenekli ve test tipi olan sorular için, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı götürmesi kararı Anadolu Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildi. Bu yapılan değişiklik ile birlikte öğrencilerin sınavda yapmış oldukları her dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek.



3 Ders Hakkı



Anadolu Üniversitesi rektörü Naci Gündoğan, AÖF öğrencileri için önemli açıklamalarda bulundu. Yapmış olduğu açıklamalarda, Açıköğretim Fakültesi İktisat ve İşletme programlarında kayıtlı olan öğrencilerden mezun olması için sadece tek dersi kalmış olanların dönemlerini uzatmamaları için uygulamada olan tek ders sınav haklarının, bu sene itibari ile birlikte üç derse çıkarıldığını belirtti. Öğrencilerin belirtilen bu üç ders sınav hakkından yararlanabilmesi için 2016- 2017 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi ya da bahar dönemi içerisinde o derslere kayıt yaptırmış olması gereklidir. Başarısız olunan üç dersten de DZ veya YZ gibi harf notu almış olan öğrenciler için üç ders hakkı tanınmamaktadır. Ayrıca uygulamalı olan dersler için de üç ders sınav hakkı tanınmaz. Yapılan üç ders sınavın notu da dönem sonu yani final sınav notu olarak geçmektedir.



AÖF Geçilemeyen Dersler



Açıköğretim Fakültesinde uygulanmakta olan ders sistemine göre, bir eğitim yılı iki döneme ayrılır. Öğrenci tarafından birinci dönemde alınan dersler, gelecek sene içerisinde birinci dönem alınmaktadır. İkinci dönem içerisinde alınıp geçilemeyen dersler ise yine gelecek sene içerisinde ikinci dönemde alınabilmektedir. Daha önceki dönemlerde uygulanan sınavlar artık, artık her dönem içinde bir vize ve bir final sınavı olarak uygulanmaktadır. Bu durum ile de öğrenciler bir eğitim ve öğretim yılında iki vize ve iki final sınavına girmektedirler. Dönem içerisinde yapılan sınavların ortalamaları, vize sınavının yüzde otuzu ile final sınavının yüzde yetmişi alınarak hesaplanır. Bu hesaplamanın ardından da sınav notları harf notları şeklinde sisteme girilmektedir. Uygulanan sınavlarda, sınava girmekte olan öğrencilerin sayılarına bağlı olarak bir kitapçık, iki kitapçık ya da dört kitapçık kullanılabilmektedir.