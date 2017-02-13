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AÖF KAYIT YENİLEME BAŞLADI

AÖF kayıt yenileme başladı

Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için kayıt yenileme işlemleri başladı.

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AÖF kayıt yenileme işlemleri başladı. Bahar Dönemi için kayıt yenileyecek öğrenciler, internet üzerinden kayıt yenileyebilecek. Ders ekle-sil ve ek kayıt yenileme tarihi, 13-24 Şubat 2017 arasında belirlendi.

AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF Bahar Dönemi için kayıt yenileyecek olan öğrenciler, AÖF'ün örgün öğrenci sistemi üzerinden e-posta adresi veya T.C. Kimlik Numarası ile şifreleriyle beraber sisteme giriş yaparak kayıt yenileyebilecekler.

Öğrencilerden kayıt yenileme esnasında başvuru belgesi, fotoğraflı ve imzalı form, öğrenci bilgi formu, askerlik durum belgesi ve öğrenim belgesi öğrencilerden istenecek.

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