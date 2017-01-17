Yaklaşık 1,5 milyon öğrencinin ter döktüğü Açıköğretim Anadolu Üniversitesi 2016-2017 yılı Açıköğretim Programları Güz Dönemi final sınavları sorunsuz şekilde tamamlandı. Öğrencilerin merakla beklediği sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ise Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan açıklık getirdi. Gündoğan, 'Son 1 yıldır sınav sonuçlarını 1 hafta içerisinde ilan ediyoruz' dedi.

Yaklaşık 1,5 milyon öğrencinin ter döktüğü 2016-2017 Açıköğretim-AÖF sınav sonuçları için geri sayım başladı. AÖF final soru ve cevaplarının erişime açılması ardından alacakları puanlara dair öngörüde bulunmaya çalışan öğrenciler, güz dönemi derslerini geçip geçemediklerini öğrenmek için 'AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorularını sormaya başladı. Peki, net bir tarih var mı? İşte, AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tahmini süre. Anadolu Üniversitesi 2016-2017 yılı Açıköğretim Programları Güz Dönemi final sınavları sorunsuz şekilde tamamlandı. Öğrencilerin merakla beklediği sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ise Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan açıklık getirdi. Hafta sonu 2 gün boyunca, 4 oturumda gerçekleşecek sınavlara, 2 bin 242'i cezaevinde tutuklu ve hükümlü, 4 bin 869’u da engelli olmak üzere 1 milyon 371 bin 859 öğrenci katılmıştı. Türkiye genelinde 124 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınavlarda, 507 bin 2 kişi görev alırken, 202 bin 227 de salon kullanılmıştı. Sınavların ardından İHA’ya açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, sınavların tüm yurtta başarıyla tamamlandığını söyledi. Gündoğan, “Yaklaşık 1,5 milyon öğrencimiz, oturum bazına bakıldığında ise 3,6 milyon öğrencimizin katıldığı, 500 binin üzerinde görevlinin görev aldığı, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’yle birlikte 124 merkezde yapılan sınavlarımız sorunsuz tamamlandı. Hava koşulları da bize yardımcı oldu. Kış aylarında olmamız nedeniyle özellikle Doğu’da bazen sıkıntılı durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Fakat bu sınavda hava koşullarının da uygun gitmesiyle sınavlarda herhangi bir sıkıntı söz konusu olmadı” dedi.

“Sınavlarda görev alan tüm kamu görevlilerine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum”

Prof. Dr. Gündoğan, sınavlarda birçok kamu kurumundan kişilerin görev aldığına da dikkat çekerek, “Anadolu Üniversitesi sınavlarının olduğu haftalarda ülkede gerçekten ciddi hareketlilik oluyor. Çünkü biraz önce söylediğim gibi oturum bazında 3 milyonu aşkın kişinin sınava girdiği, 500 bin kişinin görev aldığı sınavlarda şehirler daha da hareketleniyor. Bu noktada sadece Anadolu Üniversitesi personeli değil, tüm kamu görevlileri bize yardımcı oluyor. Emniyetinden milli eğitimdeki öğretmenlere, tüm şehirlerdeki üniversitelerdeki görevlilere kadar hepsi bizim sınavlarımızda görev alıyorlar. Dolayısıyla ben bu sınavlarda görev alan tüm kamu görevlilerine hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Sınavın sonuçlarını en kısa zamanda öğrencilerimize duyuracağız”

Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına da değinen Rektör Gündoğan, şöyle devam etti:

“İnşallah en kısa zamanda sınav sonuçlarını da ilan edeceğiz. Biliyorsunuz son 1 yıldır sınav sonuçlarını 1 haftalık bir süreye indirgedik. Yani sonuçlarını 1 hafta içerisinde ilan ediyoruz. Bu sınavın sonuçlarını da en kısa zamanda öğrencilerimize duyuracağız.”