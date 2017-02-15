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AÖF SINAVLARI ERTELENDİ! İŞTE YENİ TARİHLER

AÖF sınavları ertelendi! İşte yeni tarihler

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2016-2017 Bahar Dönemi Ara Sınav ve Dönem Sonu Sınav tarihleri değişikliğine ilişkin duyuru yapıldı.

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Yapılan duyuruda, “Anadolu Üniversitesi Senatosunun 14/02/2017 tarihli ve 2 sayılı kararı gereğince, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2016-2017 Öğretim Yılı Akademik Takvimine göre 15-16 Nisan 2017 tarihlerinde yapılacak olan 2016-2017 öğretim yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları, Referandum takvimi nedeniyle 29-30 Nisan 2017 tarihlerinde; 27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılacak Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları ise 3-4 Haziran 2017 tarihlerinde düzenlenecektir” denildi. 

İHA
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