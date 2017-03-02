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AP, LE PEN'İN DOKUNULMAZLIĞINI KALDIRDI

AP, Le Pen'in dokunulmazlığını kaldırdı

Terör örgütü DEAŞ'ın infaz fotoğraflarını paylaşan Fransız aşırı sağcı lider Le Pen'in dokunulmazlığı kaldırıldı.

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Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in dokunulmazlığı, terör örgütü DEAŞ'ın infaz fotoğraflarını paylaşmasına ilişkin soruşturma kapsamında kaldırıldı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda, AP üyelerinin ezici çoğunluğu Le Pen karşıtı oy kullandı. Le Pen'in dokunulmazlığı 48'e karşı 563 oyla kaldırıldı.

Böylece Le Pen'in yargılanmasının önü açıldı. Fransa'da "şiddet içeren görüntüleri yayma" suçuna en fazla 3 yıl hapis ve 75 bin avro para cezası veriliyor.

Soruşturmanın, ilk turu nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminden önce tamamlanması beklenmiyor. Le Pen, son anketlerde yüzde 25,5 ile ilk sırada yer alıyor. Le Pen'i, yüzde 24 ile bağımsız aday Emmanuel Macron takip ediyor.

Terör propagandası suçlaması

Le Pen, 2015 yılında, partisi ile DEAŞ arasında paralellik kuran bir gazeteciye tepki olarak sosyal paylaşım sitesinde terör örgütünün yaptığı üç infazla ilgili fotoğrafları yayımlamıştı. Tepkilerin ardından Amerikalı gazeteci James Foley'in infazına ilişkin fotoğrafı silen Le Pen, diğer ikisini ise kaldırmayı reddetmişti.

Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve, İçişleri Bakanı olduğu dönemde, "Bu iğrenç fotoğraflar DEAŞ propagandası içerirken terör kurbanlarının anısına da saygısızlık teşkil ediyor." demiş ve suç duyurusunda bulunmuştu.

Paris'in Nanterre bölgesi savcılığı da Le Pen hakkında, "şiddet içeren görüntüleri yaydığı" suçlamasıyla soruşturma başlatmış ve AP üyesinin dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunmuştu.

AA
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