Apartman girişinde 14 bıçak darbesiyle öldürüldü

Konya'da 30 yaşındaki Murat B., kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce 14 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 23.15 sıralarında merkez Karatay İlçesi Mengene Mahallesi Fetih Caddesi'nde meydana geldi. Murat B. ile sokakta karşılaştığı kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Murat B., olay yerinden kaçtı. Ancak şüpheli ya da şüpheliler, peşine düştükleri Murat B'yi oturduğu apartmanın girişinde yakalayıp çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Kanlar içinde kalan Murat B., ağabeyi Hüseyin B.'nin kapısını çalarak yardım istedi.

SON SÖZÜ "TANIMIYORUM" OLDU

Hüseyin B., polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağabeyinin kendisini kimin bıçakladığı sorusuna "Tanımıyorum" cevabını veren Murat B., baygınlık geçirdi.

Olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Murat B., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden 14 bıçak darbesi alan Murat B.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kondu.

Apartmanın ve çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.