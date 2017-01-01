YEREL HABERLER
Bursa Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

APARTMAN SAKİNLERİ YAKALADI

Apartman sakinleri yakaladı

Bursa'da bir binaya giren hırsızı apartman sakinleri yakaladı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi'nde, bir binaya girerek ayakkabıları çalmaya kalkışan 2 gençten 1'i, apartman sakinleri tarafından yakalandı. Şüphelinin yakalanma anı, bir apartman sakini tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. 7 katlı apartmana giren 2 genç, ikinci kattan itibaren başlayıp, kapı önlerinde duran ayakkabıları poşete koymaya başladı. Bu sırada kapının önünden sesler geldiğini duyan bir kişi kapıya açarak hırsızları fark etti. Hırsızlardan biri kaçarken, diğeri ise apartman sakinleri tarafından yakalandı.

Öfkeli apartman sakinleri tarafından yakalanan hırsız, 2 gencin kendini yere yatırmasıyla etkisiz hale getirildi. Bu sırada apartman sakinlerinden yaşlı bir kadın, hırsını alamayarak, hırsızın kafasındaki bereyi çıkartarak, vurmaya başladı. Bu anlar, bir apartman sakininin cep telefonu kameralarına yansıdı.

ÇALINTI ARABANIN BAGAJINDA ÇOK SAYIDA AYAKKABI

Daha sonra polis ekipleri olayın yaşandığı apartmana gelerek, Suriyeli olduğu öğrenilen A.S.T.'yi gözaltına aldı. Bu sırada apartman sakinlerinden kurtularak beyaz bir otomobille kaçmayı başaran S.K. adlı hırsız da kısa süre sonra polis ekipleri tarafından kaçtığı aracın içerisinde yakalandı. Çalıntı olduğu öğrenilen otomobilde yapılan aramada bisiklet, pazar arabası ve çok sayıda ayakkabı olduğu öğrenildi.

DHA
640
Olaydan yaralı kurtulanlar saldırı anını anlattıOlaydan yaralı kurtulanlar saldırı anını anlattı
Bireysel Emeklilik Sistemi 1 Ocak'ta başlıyorBireysel Emeklilik Sistemi 1 Ocak'ta başlıyor
Bakan'dan elektrik arızasıyla ilgili açıklamaBakan'dan elektrik arızasıyla ilgili açıklama
İstanbul'da Salı günü 8 ilçe kararacakİstanbul'da Salı günü 8 ilçe kararacak
İşte Noel Baba kostümlü teröristİşte Noel Baba kostümlü terörist
Ağaoğlu yılbaşına Uludağ’da ailesiyle girdiAğaoğlu yılbaşına Uludağ’da ailesiyle girdi
İstanbul'daki kanlı saldırıda Noel Baba detayıİstanbul'daki kanlı saldırıda Noel Baba detayı
Adli Tıp önünde acı bekleyişAdli Tıp önünde acı bekleyiş
Reina'nın sahibinden yeni açıklamaReina'nın sahibinden yeni açıklama
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS