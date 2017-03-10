AP'deki FETÖ etkinliği iptal edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Avrupa Parlamentosunda (AP) bir siyasi grubun adını kullanarak düzenlemek istediği etkinlik, Türkiye'nin girişimlerinin ardından iptal edildi.

FETÖ, AP'de Yeşiller Grubunun adını kullanarak kendilerini aklamaya dönük bir etkinlik düzenlemeye çalıştı. Konuşmacılarının elebaşı Fetullah Gülen'in sözcüsü Alp Aslandoğan ile İngiltere'de faaliyet gösteren Dialogue Derneği Başkanı Özcan Keleş olduğu etkinliğin davet mektubunda, "Gülen Hareketi, darbe girişiminde bulundu mu, devlet kurumlarına sızdı mı, geçmişte gazetecilerin tutuklanmasında rol oynadı mı?" sorularına yanıt aranacağı belirtildi.

Ancak örgüt, 8 Mart'ta yapmayı planladığı etkinliği düzenlemekte başarısız oldu. "Gülen Hareketi Hakkında Yeşiller Etkinliği" adı altında sunulan toplantı, Türkiye'nin, AP Başkanlığı ve Genel Sekreterliği ile Yeşiller Grubu nezdinde yaptığı girişimler ve FETÖ'ye ilişkin bilgilendirmeden sonra iptal edildi. Örgüt, iptalin ardından yaptığı girişimlerde de bir sonuç elde edemedi.

AA muhabirinin sorusu üzerine Yeşiller Grubundan yapılan açıklamada, böyle bir etkinlik planlamadıkları, FETÖ'nün toplantısına sponsor olmadıkları belirtildi. Ayrıca bir grup yetkilisi de onayları olmadan isimlerinin FETÖ tarafından "sinsice" kullanılmasından rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.



Örgüt, AP'de büyük ölçüde yalnız kaldı



17-25 Aralık süreci sonrası AB kurumlarında etkisini yitirmeye başlayan FETÖ, kanlı darbe girişimin ardından büyük ölçüde "yalnız" kaldı. Daha önce AP'deki büyük siyasi grupların desteğiyle etkinlik düzenleyebilen örgüt üyeleri, şimdi aşırıcı birkaç AP üyesi dışında muhatap bulamıyor. Ayrıca AB Komisyonu yetkililerinin de bazı üst düzey FETÖ üyelerinin ısrarlı randevu taleplerine olumlu yanıt vermediği belirtiliyor.

AP Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Elmar Brok, darbe girişiminin ardından Türkiye'yi ziyaretinde FETÖ'yle ilgili bazı görüşlerinin değiştiğine dikkati çekerek, "10 yıllardır bir tür gizli ittifak geliştiren bir grup bu. Bu yolla devletin içine girdi, ordu ve bakanlıklarda bunlarla ilgili durumlar söz konusu." demiş, AB ülkelerini, "Bu konuda gözlerimizin açık olması gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.



"Devlete sızan takipçiler, kainat imamının emirlerini uyguluyor"



AB'nin istihbarat biriminin (INTCEN) iki ay önce İngiliz basınına sızan raporunda da FETÖ'nün, kullandığı "görünürdeki diyalog diline" karşın aslında "aşırı derecede Musevi ve Hristiyan karşıtı" olduğu belirtilmişti.

Raporda ayrıca Gülen'in Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Asya ve Afrika'daki 100'e yakın ülkeye yayılan bir yapı içinde "kainat imamı" olarak kabul edildiği kaydedilmiş, emirlerinin özel imamlar vasıtasıyla "devlete sızan üyelerince" uygulandığı vurgulanmıştı. Örgüt içindeki "en iyi öğrencilere devlet kontrolünden uzak Işık Evlerinde özel teknik dersleri" verildiği ifade edilmişti.