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AP'DEKİ FETÖ ETKİNLİĞİ İPTAL EDİLDİ

AP'deki FETÖ etkinliği iptal edildi

FETÖ'nün Avrupa Parlamentonsu'nda bir siyasi grubun adını kullanarak düzenlemek istediği etkinlik iptal edildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Avrupa Parlamentosunda (AP) bir siyasi grubun adını kullanarak düzenlemek istediği etkinlik, Türkiye'nin girişimlerinin ardından iptal edildi.

FETÖ, AP'de Yeşiller Grubunun adını kullanarak kendilerini aklamaya  dönük bir etkinlik düzenlemeye çalıştı. Konuşmacılarının elebaşı Fetullah  Gülen'in sözcüsü Alp Aslandoğan ile İngiltere'de faaliyet gösteren Dialogue  Derneği Başkanı Özcan Keleş olduğu etkinliğin davet mektubunda, "Gülen Hareketi,  darbe girişiminde bulundu mu, devlet kurumlarına sızdı mı, geçmişte gazetecilerin  tutuklanmasında rol oynadı mı?" sorularına yanıt aranacağı belirtildi.

Ancak örgüt, 8 Mart'ta yapmayı planladığı etkinliği düzenlemekte  başarısız oldu. "Gülen Hareketi Hakkında Yeşiller Etkinliği" adı altında sunulan  toplantı, Türkiye'nin, AP Başkanlığı ve Genel Sekreterliği ile Yeşiller Grubu  nezdinde yaptığı girişimler ve FETÖ'ye ilişkin bilgilendirmeden sonra iptal  edildi. Örgüt, iptalin ardından yaptığı girişimlerde de bir sonuç elde edemedi.

AA muhabirinin sorusu üzerine Yeşiller Grubundan yapılan açıklamada,  böyle bir etkinlik planlamadıkları, FETÖ'nün toplantısına sponsor olmadıkları  belirtildi. Ayrıca bir grup yetkilisi de onayları olmadan isimlerinin FETÖ  tarafından "sinsice" kullanılmasından rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.
 
Örgüt, AP'de büyük ölçüde yalnız kaldı
 
17-25 Aralık süreci sonrası AB kurumlarında etkisini yitirmeye  başlayan FETÖ, kanlı darbe girişimin ardından büyük ölçüde "yalnız" kaldı. Daha  önce AP'deki büyük siyasi grupların desteğiyle etkinlik düzenleyebilen örgüt  üyeleri, şimdi aşırıcı birkaç AP üyesi dışında muhatap bulamıyor. Ayrıca AB  Komisyonu yetkililerinin de bazı üst düzey FETÖ üyelerinin ısrarlı randevu  taleplerine olumlu yanıt vermediği belirtiliyor.

AP Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Elmar Brok, darbe girişiminin  ardından Türkiye'yi ziyaretinde FETÖ'yle ilgili bazı görüşlerinin değiştiğine  dikkati çekerek, "10 yıllardır bir tür gizli ittifak geliştiren bir grup bu. Bu  yolla devletin içine girdi, ordu ve bakanlıklarda bunlarla ilgili durumlar söz  konusu." demiş, AB ülkelerini, "Bu konuda gözlerimizin açık olması gerekiyor."  ifadesini kullanmıştı.
 
"Devlete sızan takipçiler, kainat imamının emirlerini uyguluyor"  
 
AB'nin istihbarat biriminin (INTCEN) iki ay önce İngiliz basınına  sızan raporunda da FETÖ'nün, kullandığı "görünürdeki diyalog diline" karşın  aslında "aşırı derecede Musevi ve Hristiyan karşıtı" olduğu belirtilmişti.
Raporda ayrıca Gülen'in Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Asya ve  Afrika'daki 100'e yakın ülkeye yayılan bir yapı içinde "kainat imamı" olarak  kabul edildiği kaydedilmiş, emirlerinin özel imamlar vasıtasıyla "devlete sızan  üyelerince" uygulandığı vurgulanmıştı. Örgüt içindeki "en iyi öğrencilere devlet  kontrolünden uzak Işık Evlerinde özel teknik dersleri" verildiği ifade edilmişti.

AA
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