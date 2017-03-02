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AP'DEN ABD VATANDAŞLARINDAN VİZE İSTENMESİ TALEBİ

AP'den ABD vatandaşlarından vize istenmesi talebi

Avrupa Parlamentosu (AP), AB Komisyonundan mütekabiliyet gereği ABD vatandaşlarına vize uygunlamasını talep etti

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Avrupa Parlamentosu(AP) Genel Kurulunda, ABD’nin bazı AB üyesi ülke vatandaşlarına vize uygulamaya devam etmesi görüşüldü.

Görüşmenin ardından yapılan oylamada, AB Komisyonunun AB üyesi ülke vatandaşlarına vize uygulayan ABD'nin vatandaşlarına yasal olarak vize uygulamak zorunda olduğu belirtilen, bağlayıcı olmayan bir karar alındı.

Kararda, AB Komisyonundan ABD vatandaşlarına vize uygulamaya yönelik gerekli adımları 2 ay içerisinde atması talep edildi.

ABD, AB üyesi olan Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Polonya ve Romanya vatandaşlarından vize istemeyi sürdürüyor.

AA
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