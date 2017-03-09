Apple, Samsung'u 5'e katladı

Apple, iPhone 7 ile birlikte iyi bir yıl geçirdi ve yüksek satış rakamlarına ulaştı. iPhone’un milyonlarca satması zaten beklenen bir şeydi ancak Samsung’un Galaxy Note7 nedeniyle yaşadığı talihsizlikler de eklenince Galaxy Note7 alacak kitlenin bir kısmı Apple saflarına geçiş yaptı. Bunun sonucunda Apple’ın gelirleri beklentilerin bile üzerine çıktı. Yayınlanan rakamlar Apple’ın kar bazında diğer şirketlerin çok önünde olduğunu gösteriyor.

Strategy Analytics’in raporuna göre akıllı telefon piyasasının yüzde 80’lik kar oranı Apple’a ait. Apple’ın operasyonel kar miktarının 54 milyar dolar olduğu ifade ediliyor. Apple’dan geriye yalnızca 10 milyar dolarlık bir kar miktarı kalıyor ve üstelik bu para bir şirket değil, birden fazla akıllı telefon üreticisi arasında bölüşülüyor. 10 milyar doların 8,3 milyar dolarlık bölümünün Samsung’un mobil departmanına gittiği belirtiliyor. Huawei bu miktarın 1,6’sını alırken Oppo 1,5 ve Vivo 1,3 kar oranlarıyla 5. ve 6. sırada kendisine yer buluyor.

Açıklanan veriler sizler için şaşırtıcı gelmiş olabilir. Zira listede HTC, LG veya Sony gibi göz önünde olan firmalar yer almıyor. Bu firmalar aslında birbirinden iyi cihazlar piyasaya sürüyor olsa da konu kar elde etmeye geldiğinde Çinli şirketlerle yarışamıyor. Bu yıl LG ve Sony’nin başarılı modellerini tanıttığına şahit olduk. Bu modeller şirketleri üst sıralara taşıyacak mı, bunu hep birlikte göreceğiz.