APPLE'DAN İPHONE 8 İÇİN SÜRPRİZ HAMLE

Apple'dan iPhone 8 için sürpriz hamle

Apple'ın iPhone 8'de AMOLED ekrana yer vermek için düğmeye bastığı iddia edildi.

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Apple'ın bir sonraki iPhone'da yepyeni bir ekran kullanacağına dair yeni dedikodular gelmeye devam ediyor. DigiTimes'a göre Apple, çok büyük miktarlarda AMOLED ekran tedarik etmek istiyor. Buradan firmanın iPhone 8'de AMOLED ekran kullanacağı anlamı çıkarılıyor.

Çoğunlukla üst seviye Samsung telefonlarda rastladığımız, Apple Watch'ta da kullanılan AMOLED ekranlar, LED ve LCD'ye göre daha yüksek kontrast oranları ve daha canlı renkler sunuyor. Rapor, Oppo, Vivo, Huawei ve BBK gibi Çin merkezli telefon üreticilerinin de merkezi Çin'de bulunan OLED panel üreticisi Royole'ye yatırım yaptığını iddia ediyor.

AMOLED dedikodularını iyice alevlendirecek bir başka iddiaya göre Apple'ın ekran üreticilerinden Sharp, Foxconn ortaklığında OLED ekran üretimi için önemli yatırımlar yapıyor. Bununla birlikte DigiTimes'a göre üretim, 2019'dan önce başlamayacak.

AMOLED ekranlı iPhone 8'in, üç farklı modeli olacağı söylenen iPhone 8'lerden sadece biri olması muhtemel. Şu an piyasada olan iPhone 7 Plus ve iPhone 7'nin kameralarının farklı olması gibi, yeni iPhone 8'lerin kullandığı ekran teknolojileri farklı olabilir. Yine de Apple'dan resmi bir açıklama gelene kadar dedikodulara dikkatle yaklaşmakta fayda var.

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