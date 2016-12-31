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ARABALI FERİBOTTA BÜYÜK PANİK: ARAÇLAR DENİZE UÇUYORDU

Arabalı feribotta büyük panik: Araçlar denize uçuyordu

Tavşanlı-Eskihisar arasında sefer yapan İstanbullines'e adlı şirkete ait arabalı feribotta dün akşam korku dolu dakikalar yaşandı.

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Tavşanlı-Eskihisar arasında sefer yapan İstanbullines'e adlı şirkete ait arabalı feribotta dün akşam korku dolu dakikalar yaşandı. Seyir halindeyken ön kapağı denize düşen feribotta panik yaşandı. İçinde yolcu bulunan bazı araçlar denize düşme tehlikesi geçirdi.

4 araç birbirine çarparak hasar aldı. Bu sırada yolculara can yeleği dağıtıldı. Kaptan Eskihisar'a gitmekten vazgeçip, Tavşanlı'ya geri döndü. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Geri dönen feribot araçları ters yöndeki kapaktan indirirken, yolcuların büyük bir kısmı da karayoluyla gönderildi.

DHA
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