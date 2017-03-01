SON DAKİKABAŞBAKAN YILDIRIM: KILIÇDAROĞLU İSTİYORSA GELSİN - CANLI İZLE
  • Erdoğan'a suikast davası: Devlet isteseydi sizi öldürürdü
  • Denize atlayan belediye başkanı dalgıcı kurtardı
  • MİT tüm yetkilerini İçişleri Bakanlığı'na devrediyor
  • 122 bin kişinin telefonunda ByLock çıktı
  • Dolandırıcıların yeni taktiği pes dedirtti

ARAÇ SAHİPLERİNE ÇİFTE İNDİRİM MÜJDESİ

Araç sahiplerine çifte indirim müjdesi

Motorin ve otogaz fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş indirim bekleniyor.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) motorin ve otogazda bu geceden itibaren 7 kuruş indirim beklendiğini açıkladı.

PÜİS'in açıklaması şu şekilde:

"Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için, motorin ve otogazda  02 Mart 2017 tarihinden geçerli olmak üzere pompa satış fiyatlarında 7 kuruş indirim beklenmektedir. 01 Mart 2017 02 Mart 2017 tarihlerinde benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmemektedir."

2762
-
Türkiye'ye küstah tehdit !Türkiye'ye küstah tehdit !
Nihat Doğan'dan Müjdat Gezen'e sert cevapNihat Doğan'dan Müjdat Gezen'e sert cevap
Yıllar sonra ilk kez su içtiYıllar sonra ilk kez su içti
Japonya'dan insanlığın geleceği ile ilgili şok açıklamaJaponya'dan insanlığın geleceği ile ilgili şok açıklama
TFF'den küme düşürülme iddiasına cevap !TFF'den küme düşürülme iddiasına cevap !
Almanya ile kriz büyüyor !Almanya ile kriz büyüyor !
Sosyal medyayı sallayan oturuş !Sosyal medyayı sallayan oturuş !
Rusya ve Çin'den Suriye kararına veto !Rusya ve Çin'den Suriye kararına veto !
Eşini öldüren adamdan ''kaza'' savunmasıEşini öldüren adamdan ''kaza'' savunması
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS