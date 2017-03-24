Araç sahiplerine müjde ! İndirim geldi...

Motorinin litre fiyatında, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş indirim yapıldı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, motorinin litre fiyatı Ankara'da 4,55 liradan 4,48 liraya, İstanbul'da 4,49 liradan 4,42 liraya, İzmir'de ise 4,52 liradan 4,45 liraya gerileyecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösterebiliyor.
Motorinin litre fiyatında, geçen hafta da 8 kuruşluk indirim yapılmıştı.
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