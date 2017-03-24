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ARAÇ SAHİPLERİNE MÜJDE ! İNDİRİM GELDİ...

Araç sahiplerine müjde ! İndirim geldi...

Motorin fiyatlarında yapılan 7 kuruşluk indirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

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Motorinin litre fiyatında, bu gece yarısından itibaren  geçerli olmak üzere 7 kuruş indirim yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, motorinin litre fiyatı Ankara'da  4,55 liradan 4,48 liraya, İstanbul'da 4,49 liradan 4,42 liraya, İzmir'de ise 4,52  liradan 4,45 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti  nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösterebiliyor.

Motorinin litre fiyatında, geçen hafta da 8 kuruşluk indirim  yapılmıştı.

AA
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