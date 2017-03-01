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ARAÇ SAHİPLERİNE MÜJDE ! İNDİRİM GELİYOR

Araç sahiplerine müjde ! İndirim geliyor

Motorin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş indirim bekleniyor.

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Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) motorinde bu geceden itibaren 7 kuruş indirim beklendiğini açıkladı.

PÜİS'in açıklaması şu şekilde:

"Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için, motorin grubunda 02 Mart 2017 tarihinden geçerli olmak üzere pompa satış fiyatlarında 7 kuruş indirim beklenmektedir. 01 Mart 2017 02 Mart 2017 tarihlerinde benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmemektedir."

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