Araç sahiplerine müjde ! İndirim geliyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) motorinde bu geceden itibaren 7 kuruş indirim beklendiğini açıkladı.
PÜİS'in açıklaması şu şekilde:
"Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için, motorin grubunda 02 Mart 2017 tarihinden geçerli olmak üzere pompa satış fiyatlarında 7 kuruş indirim beklenmektedir. 01 Mart 2017 02 Mart 2017 tarihlerinde benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmemektedir."
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