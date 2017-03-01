Araç sahiplerine müjde ! İndirim geliyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) motorinde bu geceden itibaren 7 kuruş indirim beklendiğini açıkladı.



PÜİS'in açıklaması şu şekilde:



"Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için, motorin grubunda 02 Mart 2017 tarihinden geçerli olmak üzere pompa satış fiyatlarında 7 kuruş indirim beklenmektedir. 01 Mart 2017 02 Mart 2017 tarihlerinde benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmemektedir."