YEREL HABERLER
Ankara Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

ARAÇ TESCİLİNDE YENİ DÖNEM BAŞLADI

Araç tescilinde yeni dönem başladı

Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, 680 sayılı KHK'deki düzenlemeye göre Türkiye Noterler Birliği koordinesinde noterliklere devredilebilecek

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen araç tescil  hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, Türkiye Noterler Birliği koordinesinde  noterliklere devredilebilecek. 
 
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 680 Sayılı KHK ile 2918  sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na ek madde eklendi.
 
Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen araç tescil  hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, bu Kanunun 131'inci maddesi hükümleri saklı  kalmak üzere, Türkiye Noterler Birliği koordinesinde noterliklere  devredilebilecek.
 
Bu durumda, araç tescil işlemlerine ilişkin olarak noterliklere  devredilen iş ve işlemler hakkında mevzuatta emniyet birimlerine yapılmış olan  atıflar, noterliklere yapılmış sayılacak.
 
Araç sicil ve tescil sistemi veri tabanı Türkiye Noterler Birliğince  tutulacak ve yönetimi ve güvenliği bu kuruluşça sağlanacak.
 
Veri tabanında yer alan bilgiler anlık olarak Emniyet Genel Müdürlüğü  ile paylaşılacak.
 
Araç tescil işlemi karşılığında, noterler tarafından alınacak ücret,  araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler ile bu maddenin uygulanmasına  ilişkin usul ve esaslar, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve  Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin  görüşleri alınarak, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken  çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.
 
Devir işlemleri tamamlanıncaya kadar, araç tescil işlemlerine ilişkin  iş ve işlemler daha önce bu görev ve hizmetleri yapmakta olan birimler tarafından  yürütülmeye devam edilecek.
 
Araç sicilleri ve bu sicillerin tutulmasına dayanak olan belgeler  gizli olacak.
 
Bunlar, yetkili ve sorumlular ile teftiş ve denetim yetkisi olanlar  dışında başka kimse tarafından görülüp incelenemeyecek.
 
Mahkemeler bu hükmün dışında tutulacak.
 
Bu bilgileri işleyen görevliler ve araç kayıtlarından faydalanan diğer  görevliler de bu gizliliğe uymak zorunda olacak.
 
Devre ilişkin öngörülen hükümler istihbarat, gizlilik veya güvenlik  gerektiren hizmetlerde kullanılan araçların her türlü tescil işlemi ile belge ve  plakalarını verme ve sivil plaka işlemleri hakkında uygulanmayacak.

İHA
259
PKK'nın deposundan askeri kamuflaj çıktı !PKK'nın deposundan askeri kamuflaj çıktı !
Darbeci binbaşı böyle öldürüldüDarbeci binbaşı böyle öldürüldü
O haberler ABD'yi çok rahatsız ettiO haberler ABD'yi çok rahatsız etti
Ocak ayı soğuk geçecekOcak ayı soğuk geçecek
Albayrak: ABD'den Türkiye'ye siber saldırı düzenlendiAlbayrak: ABD'den Türkiye'ye siber saldırı düzenlendi
Her gün besliyordu ! Şehit polisi bekliyor...Her gün besliyordu ! Şehit polisi bekliyor...
Özel güvenliklerin silah kullanımında düzenlemeÖzel güvenliklerin silah kullanımında düzenleme
Şehidin evinde yürek yakan diyalogŞehidin evinde yürek yakan diyalog
Domatesin fiyatı yüzde yüz arttıDomatesin fiyatı yüzde yüz arttı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS