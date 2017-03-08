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''ARACIMI SATAR TABLO ALIRIM''

''Aracımı satar tablo alırım''

Ünlü sanatı Müjde Ar, tablolarara meraklı olduğunu, parası yokken taksitle bile satın aldığını söyledi.

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Müjde Ar, önceki gün Nişantaşı’ndaki bir sanat galerisinde görüntülendi. Eserleri yakından inceleyen oyuncu, iyi bir koleksiyoner olduğunu söyledi. Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Ar, “Evde 40 tane tablom var. Artık duvarlara sığmıyor, koridor ve kapı girişlerine koyuyorum. Yatırım amaçlı değil, zamanında param yokken taksitle aldıklarım da var. Tabloya doyamam, aracımı satar alırım. Hepsi benim olsun istiyorum” açıklamasını yaptı. 

Rodos’a yerleştiğine dair çıkan haberleri yalanlayan sanatçı, “Bodrum’da yazlığım var. Yunan Adaları’nın hepsini gezdim, ne yapayım Rodos’u?” diyerek güldürdü. Muhabirlerin “Setleri özlediniz mi?” sorusuna da yanıt veren Ar, “Nesini özleyeceğiz? Sefalet… Çok zor bir iş, ağır koşulları var” dedi. Annesi Aysel Gürel’in meşhur söz sandığının kendisinde olduğunu da anlatan oyuncu, “Tarkan gelip birkaç söz aldı ama sonra ses çıkmadı, ne yaptı hiç bilmiyorum” şeklinde konuştu.
 

Milliyet
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